Procter & Gamble a publié des résultats trimestriels supérieurs aux prévisions, portés par la vigueur de ses divisions beauté et hygiène masculine, mais le groupe constate un essoufflement de la demande sur plusieurs segments. Le bénéfice net a atteint 4,75 milliards de dollars, soit 1,95 dollar par action, contre 3,96 milliards un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice ajusté ressort à 1,99 dollar, au-dessus des 1,90 dollar anticipés. Le chiffre d’affaires s’élève à 22,39 milliards de dollars, en hausse de 3%, avec des ventes organiques en progression de 2%, mais des volumes globalement stables, signe d’une consommation prudente.

Le PDG Jon Moeller a souligné la résilience du groupe dans un contexte géopolitique et économique incertain, tout en maintenant ses prévisions annuelles. Le directeur financier Andre Schulten a noté un ralentissement de la demande américaine, marqué par une "économie en K" où les ménages aisés achètent en gros tandis que les plus modestes réduisent leur consommation. Les volumes ont reculé de 2% dans les divisions entretien et santé, tandis que les soins pour bébés et produits familiaux sont restés stables. À l’inverse, la beauté progresse de 6% et les produits de rasage de 5%.

Sur le plan tarifaire, l’impact des droits de douane imposés par Washington est désormais évalué à 400 millions de dollars, deux fois moins qu’estimé précédemment grâce à la levée des mesures canadiennes. Cependant, la suspension des négociations commerciales entre les États-Unis et le Canada, annoncée par Donald Trump, pourrait raviver les tensions. Malgré ces incertitudes, P&G confirme ses objectifs pour l’exercice 2026, tablant sur une croissance des ventes de 1% à 5% et un bénéfice par action compris entre 6,83 et 7,09 dollars.