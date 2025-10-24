Le géant des produits de consommation courante Procter & Gamble (P&G) dévoile un BPA ajusté en progression de 3% à 1,99 dollar au titre des trois premiers mois de son exercice 2025-26, dépassant ainsi l'estimation moyenne des analystes.
A 22,4 milliards de dollars, les revenus du détenteur des marques Gillette, Pampers, Ariel et Oral-B ont augmenté de 3% au total et de 2% en organique, avec des effets mix et prix d'un point chacun, tandis que ses volumes sont restés stables.
'Ces résultats nous maintiennent sur la bonne voie pour réaliser nos prévisions pour tous les indicateurs financiers clés de l'exercice dans un environnement géopolitique et de consommation difficile', estime le PDG du groupe, Jon Moeller.
Pour l'ensemble de l'exercice en cours, Procter & Gamble confirme donc anticiper des fourchettes-cibles allant de 6,83 à 7,09 dollars pour son BPA ajusté et de 0 à +4% pour sa croissance organique des ventes.
Procter & Gamble Company figure parmi les leaders mondiaux de la fabrication et de la commercialisation de produits de grande consommation. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits de soins et d'hygiène (38,2%) : produits d'hygiène bucco-dentaire (dentifrices, brosses à dents, bains de bouche, etc. ; marques Crest, Oral-B, etc.), produits pharmaceutiques (Metamucil, Neurobion, Pepto Bismol, Vicks, etc.), couches-culottes (Luvs, Pampers), papiers toilettes et essuie-tout (Bounty, Charmin, Puffs), produits de protection féminine (Always, Always Discreet et Tampax), etc. ;
- produits d'entretien de la maison et de soin du linge (35,1%) : liquides vaisselle, détergents, détachants, adoucissants, désodorisants, eaux de javel, etc. (Ariel, Downy, Dash, Tide, Bonux, Mr Propre, Swiffer, Febreze, Ace, etc.) ;
- produits de beauté (17,8%) : produits de soins capillaires (shampooings, colorants et démêleurs ; marques Head & Shoulders, Herbal Essences, Pantene et Rejoice), de soins du corps (savons, gels douche, déodorants, etc. ; Camay, Zest, Secret, Old Spice) et produits cosmétiques (produits de maquillage et de soins du visage ; Max Factor, Covergirl et Olay) ;
- produits de rasage (7,9%) : lames, rasoirs, batteries, etc. (marques Braun, Gillette et Venus) ;
- autres (1%).
