Procter & Gamble entame son exercice 2025-26 du bon pied

Le géant des produits de consommation courante Procter & Gamble (P&G) dévoile un BPA ajusté en progression de 3% à 1,99 dollar au titre des trois premiers mois de son exercice 2025-26, dépassant ainsi l'estimation moyenne des analystes.



A 22,4 milliards de dollars, les revenus du détenteur des marques Gillette, Pampers, Ariel et Oral-B ont augmenté de 3% au total et de 2% en organique, avec des effets mix et prix d'un point chacun, tandis que ses volumes sont restés stables.



'Ces résultats nous maintiennent sur la bonne voie pour réaliser nos prévisions pour tous les indicateurs financiers clés de l'exercice dans un environnement géopolitique et de consommation difficile', estime le PDG du groupe, Jon Moeller.



Pour l'ensemble de l'exercice en cours, Procter & Gamble confirme donc anticiper des fourchettes-cibles allant de 6,83 à 7,09 dollars pour son BPA ajusté et de 0 à +4% pour sa croissance organique des ventes.