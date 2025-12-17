Procter & Gamble grimpe après un relèvement à l'achat de Jefferies

L'action Procter & Gamble s'adjuge jeudi la deuxième plus forte hausse de l'indice Dow Jones à la suite d'un relèvement de conseil des analystes de Jefferies, passés à l'achat sur la valeur avec un objectif de 179 dollars.



Peu avant 11h00 (heure de New York), l'action du géant américain des produits de grande consommation gagne 2% à 147,9 dollars alors que l'indice Dow recule de 0,2% au même moment.



Dans une note consacrée au secteur, Jefferies justifie son relèvement par l'échelle importante affichée par P&G, qui commerciale beaucoup de produits dans de nombreuses catégories, ce qui lui confère une base solide pour lancer des innovations.



Concernant la restructuration en cours, le broker estime que les changements internes aujourd'hui à l'oeuvre (réorganisation, amélioration de l'efficacité) devraient aider l'entreprise à mieux performer et à faire croître son chiffre d'affaires dans les années à venir, sans compter l'arrive prochaine d'un nouveau DG qui pourrait constituer un facteur supplémentaire pour soutenir le cours de Bourse.