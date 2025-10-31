Production en croissance de plus de 5% à fin septembre pour Spie

Spie annonce une production de 7,52 milliards d'euros pour les 9 premiers mois de 2025, en hausse de 5,4%, dont +3,6% de contribution des acquisitions et +2,2% de croissance organique (avec +5% en Allemagne et +6,5% en North-Western Europe).



Le groupe de services multi-techniques explique avoir bénéficié d'une demande soutenue du marché, tirée par ses deux vecteurs de croissance structurels, à savoir la transition énergétique et la transformation numérique.



'L'intégration des acquisitions réalisées en 2024 se déroule avec succès et Spie continue de renforcer sa présence sur des marchés attractifs grâce à cinq nouvelles opérations', souligne en outre son PDG Gauthier Louette.



Spie confirme viser en 2025 une forte croissance totale portant sa production bien au-dessus de la barre des 10 milliards d'euros, ainsi qu'une poursuite de l'expansion de sa marge d'EBITA, attendue à un niveau d'au moins 7,6%.