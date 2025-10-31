Spie annonce une production de 7,52 milliards d'euros pour les 9 premiers mois de 2025, en hausse de 5,4%, dont +3,6% de contribution des acquisitions et +2,2% de croissance organique (avec +5% en Allemagne et +6,5% en North-Western Europe).
Le groupe de services multi-techniques explique avoir bénéficié d'une demande soutenue du marché, tirée par ses deux vecteurs de croissance structurels, à savoir la transition énergétique et la transformation numérique.
'L'intégration des acquisitions réalisées en 2024 se déroule avec succès et Spie continue de renforcer sa présence sur des marchés attractifs grâce à cinq nouvelles opérations', souligne en outre son PDG Gauthier Louette.
Spie confirme viser en 2025 une forte croissance totale portant sa production bien au-dessus de la barre des 10 milliards d'euros, ainsi qu'une poursuite de l'expansion de sa marge d'EBITA, attendue à un niveau d'au moins 7,6%.
SPIE SA est spécialisé dans les prestations de services multi-techniques dans les domaines du génie électrique, mécanique et climatique, des systèmes de communication ainsi que des services spécialisés liés à l'énergie. Le groupe assure la conception, la réalisation, l'exploitation et la maintenance d'installations économes en énergie et respectueuses de l'environnement.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (35%), Allemagne (32,1%), Pays-Bas (16,5%) et autres (16,4%).
