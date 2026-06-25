Dans une enquête dédiée, l'ACPR et l'AMF relèvent que les politiques de tarification manquent souvent de clarté et se révèlent difficilement objectivables.

Savez-vous exactement ce que vous payez comme frais quand vous investissez dans un produit structuré (en direct ou via un contrat d’assurance vie) ? A priori non et vous êtes sans aucun doute nombreux dans ce cas.

Dans une étude dédiée à ces supports d’investissement, l’Autorité des marchés financiers (AMF) et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) indiquent en effet que "les frais peuvent être compliqués à comprendre pour les investisseurs", car les frais des produits structurés ont la particularité de ne pas faire l’objet d’un prélèvement séparé sous forme de commission. Emetteurs et distributeurs se rémunèrent via une marge ajoutée à la valeur de marché du produit. Autrement dit, le prix d’achat réglé par l’investisseur ne reflète pas seulement la juste valeur économique des instruments sous-jacents. Il intègre aussi en amont les frais attribués à l’émetteur et à la chaîne de distribution.

Une tarification libre et soumise aux conditions de marché

Bien sûr, la réglementation PRIIPs impose aux émetteurs de présenter ces coûts d’entrée implicites (différence entre le nominal et la juste valeur). Toutefois, la juste valeur étant dépendante des conditions de marché, la rémunération de l’émetteur n’est pleinement connue qu’à l’échéance et "il est difficile pour le client de connaître ex ante la part du montant investi qui servira à rémunérer les différents acteurs de la chaîne", explique le compte rendu de l’enquête.

Ceci apparaît d’autant plus critique que les frais ne sont pas encadrés et que la règlementation n’impose pas de préciser la ventilation détaillée des parts reçues par chaque intervenant. Certes, les deux autorités saluent les politiques d’encadrement des marges adoptées par certains distributeurs, mais les grilles étant propres à chacun, elles sont la plupart du temps déterminées "selon des critères difficilement objectivables".

Il en résulte sans grande surprise des tarifications très variées, selon le pointage effectué sur 60 produits issus de 18 émetteurs et commercialisés par 60 distributeurs. Le coût d’entrée total fluctue ainsi entre 1,20% et 13,16% avec une moyenne de 5,83%, dont 0,90% à 7,11% (3,15% en moyenne) pour le distributeur final (CGP, banque….).

Conseil et rappel à l’ordre

Le compte rendu produit par l’AMF et l’ACPR montre bien toute la difficulté qu’il y a à traiter ce sujet sensible.

La fixation des frais étant libre, les deux régulateurs ne peuvent bien évidemment rien imposer aux acteurs du secteur. Ils constatent toutefois dans leur publication commune que "la performance des produits analysés est en moyenne inférieure à celle des marchés sur la période 2022-2024" et estiment en parallèle qu’ "une rémunération plus faible serait de nature à améliorer les caractéristiques du produit offertes au client (en termes de rentabilité et/ou de protection)". Une manière à peine voilée d’inciter les acteurs du secteur à la modération tarifaire.

Enfin, l’AMF et l’ACPR n’oublient pas d’émettre un rappel à l’ordre dans un domaine qui relève cette fois de leur compétence : l’information remise aux clients, notamment sur les frais. Ayant décelé des situations de non-conformité, ils rappellent l’obligation de proposer une information claire, exacte et non trompeuse. Et d’ajouter que les manquements relevés portaient principalement sur "la présentation annualisée des frais, l’absence de ventilation claire entre les coûts du produit et les coûts du service ainsi que l’absence de mention spécifique des éventuelles rétrocessions reçues du producteur".