Prodware : l'OPR démarre le 22 décembre

L'AMF annonce que l'offre publique de retrait (OPR) visant les actions Prodware, déposée par Degroof Petercam pour le compte de la société par actions simplifiée Phast Invest, sera ouverte du 22 décembre 2025 au 8 janvier 2026 inclus.

L'initiateur détient 93,96% du capital et 94,13% des droits de vote de Prodware, et s'engage irrévocablement à acquérir la totalité des actions qu'il ne détient pas, soit un nombre maximum de 598 584 actions, au prix unitaire de 28 euros par action.



Remplissant d'ores et déjà les conditions de détention relatives au retrait obligatoire, il a demandé à l'AMF de procéder au retrait obligatoire dès la clôture de l'offre, en contrepartie d'une indemnisation de 28 euros par action.