Prodways souhaite racheter 35,13% de son capital pour l'annuler
Le conseil d'administration de Prodways a confirmé le principe d'un projet d'offre publique de rachat d'actions visant à proposer à ses actionnaires le rachat d'un maximum de 18 181 818 actions, en vue de leur annulation dans le cadre d'une réduction de capital non motivée par des pertes.
L'offre porterait sur environ 35,13% du capital de Prodways Group au prix de 1,10 euro par titre. Ce prix fait ressortir une prime de 35,1% par rapport au cours de clôture de 0,814 euro du 11 mai.
Pour rappel, le 6 mars 2026, Prodways Group a annoncé la signature d'un accord de vente en vue de la cession de son activité Software, portée par sa filiale AvenAo, pour un prix de cession de 35 millions d'euros. Cette opération a été approuvée par l'assemblée générale du 24 avril 2026 et sa réalisation définitive a fait l'objet d'un communiqué de presse en date du 6 mai 2026.
Suite à la cession, Prodways Group souhaite faire bénéficier ses actionnaires d'une partie du produit de cette cession comme annoncé dans les communiqués de presse des 6 et 20 mars 2026.
Dans ce contexte, la société envisage de déposer auprès des services de l'Autorité des marchés financiers (AMF) une offre publique de rachat de ses propres actions portant sur un montant de 20 millions d'euros qui sera intégralement financée par une part significative du produit de la Cession. Après cette opération, l'entreprise disposera toujours des ressources nécessaires pour financer son activité et son développement et ses capitaux propres resteront positifs.
Prodways Group figure parmi les leaders européens de l'impression 3D à destination des industries aéronautique, spatiale, médicale, dentaire, automobile, etc. C'est un procédé de fabrication additive consistant à créer des objets physiques par superposition de différentes couches de matières. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- conception et fabrication de pièces imprimées en 3D en plastique et en métal (65,6%) ;
- conception, fabrication et distribution d'imprimantes 3D et de matières associées (résines et poudres polymères) (34,4%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (54,1%), Europe (32,3%), Amérique du Nord (8%) et autres (5,6%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.