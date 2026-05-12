Prodways souhaite racheter 35,13% de son capital pour l'annuler

Le conseil d'administration de Prodways a confirmé le principe d'un projet d'offre publique de rachat d'actions visant à proposer à ses actionnaires le rachat d'un maximum de 18 181 818 actions, en vue de leur annulation dans le cadre d'une réduction de capital non motivée par des pertes.

L'offre porterait sur environ 35,13% du capital de Prodways Group au prix de 1,10 euro par titre. Ce prix fait ressortir une prime de 35,1% par rapport au cours de clôture de 0,814 euro du 11 mai.



Pour rappel, le 6 mars 2026, Prodways Group a annoncé la signature d'un accord de vente en vue de la cession de son activité Software, portée par sa filiale AvenAo, pour un prix de cession de 35 millions d'euros. Cette opération a été approuvée par l'assemblée générale du 24 avril 2026 et sa réalisation définitive a fait l'objet d'un communiqué de presse en date du 6 mai 2026.



Suite à la cession, Prodways Group souhaite faire bénéficier ses actionnaires d'une partie du produit de cette cession comme annoncé dans les communiqués de presse des 6 et 20 mars 2026.



Dans ce contexte, la société envisage de déposer auprès des services de l'Autorité des marchés financiers (AMF) une offre publique de rachat de ses propres actions portant sur un montant de 20 millions d'euros qui sera intégralement financée par une part significative du produit de la Cession. Après cette opération, l'entreprise disposera toujours des ressources nécessaires pour financer son activité et son développement et ses capitaux propres resteront positifs.