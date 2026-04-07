Projet d'avion de combat commun : Paris et Berlin tentent de "sauver la face"
Alors que les tensions persistent entre Dassault Aviation et Airbus, la France et l'Allemagne envisagent une solution juridique transitoire pour le programme FCAS, en dépit de doutes croissants sur sa viabilité.
Le projet d'avion de combat commun (programme FCAS - Future Combat Air System) constitue toujours un point d'achoppement entre Paris et Berlin. Ce matin, les équipes d'AlphaValue rapportent que les gouvernements allemand et français semblent désormais prêts à créer une entité juridique néerlandaise pour héberger le projet, "tout en affirmant en privé que ce projet est voué à l'échec".
Selon les analystes, cela permettrait de repousser l'échéance au-delà de mai 2027, date à laquelle la France aura un nouveau président et, potentiellement, de nouvelles orientations stratégiques. "En somme, une manoeuvre pour sauver la face", résume le broker.
Pour rappel, les difficultés d'avancement du projet sont liées à des divergences lourdes entre les partenaires industriels que sont Dassault Aviation et Airbus qui se disputent le leadership du projet.
De plus, Paris et Berlin n'ont pas les mêmes exigences quant au futur appareil de combat. La France a besoin d'un appareil capable d'emmener des têtes nucléaires tout en restant suffisamment léger pour pouvoir se poser sur un porte-avions, tandis que l'Allemagne privilégierait un appareil plus imposant, capable d'emmener davantage d'armements.
"Je le répète, Airbus ne souhaite pas collaborer avec Dassault. Je comprends cela, Airbus veut travailler seul [...]. Je ne sais pas s'il a reçu une demande de l'Allemagne qui aurait motivé ces déclarations, mais oui, ce projet est au point mort. C'est complexe", avait indiqué Eric Trappier, le dirigeant de Dassault Aviation, à l'occasion des résultats trimestriels du groupe.
De son côté, Guillaume Faury, dirigeant d'Airbus, avait reconnu la persistance de blocages, liés, selon lui, "à des attentes différentes entre les partenaires quant à la gouvernance et à la définition du leadership et de la coopération".
Ce matin, le titre Dassault Aviation est à l'équilibre, tandis qu'Airbus grappille 0,4%.
Airbus SE est le n° 1 européen et le n° 2 mondial de l'industrie aéronautique, spatiale et de la défense. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- avions commerciaux (70,1%). Le groupe est n° 1 mondial des avions de plus de 100 sièges ;
- systèmes de défense et aérospatiaux (18,2%) : avions militaires (notamment avions de transport, de surveillance maritime, de chasse anti-sous-marins et de ravitaillement en vol), équipements spatiaux (lanceurs orbitaux, satellites d'observation et de communication, appareils à turbopropulseurs, etc.), systèmes de défense et de sécurité (systèmes de missiles, systèmes électroniques et de télécommunications, etc.). Airbus SE propose également des services de formation et de maintenance des avions ;
- hélicoptères civils et militaires (11,7%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (40,8%), Asie-Pacifique (28%), Amérique du Nord (17,7%), Moyen-Orient (9%), Amérique latine (2,7%) et autres (1,8%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.