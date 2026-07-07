Le 6 juillet, le Crédit Industriel et Commercial (CIC), agissant pour le compte de la société Doodle, a déposé auprès de l'AMF un projet d'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) visant les actions Lexibook, projet qui avait été annoncé le 3 juin dernier.
Au jour du dépôt du projet d'offre, l'initiateur détient, directement et indirectement, 6 810 589 actions représentant autant de droits de vote, soit 87,73% du capital et 87,70% des droits de vote théoriques de Lexibook, société spécialisée dans les produits électroniques de loisirs.
L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir, au prix de 8 EUR par action Lexibook, la totalité des actions en circulation non détenues par lui, soit 952 730 actions représentant 12,27% du capital et 12,29% des droits de vote.
À l'issue de l'offre, il demandera, si les conditions requises sont remplies, la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire visant les actions Lexibook non présentées à l'offre, en contrepartie d'une indemnisation de 8 EUR par action.
Lexibook Linguistique Electronic System est le n° 1 français de la conception et de la commercialisation de produits électroniques de loisirs intelligents. L'activité du groupe s'organise autour de 2 familles de produits :
- produits électroniques : notamment traducteurs et dictionnaires électroniques, assistants personnels, calculatrices, ordinateurs éducatifs, produits audio et vidéo, téléphones et tablettes, talkies-walkies, horlogerie et stations météo ;
- jouets et jeux : jeux (musicaux, interactifs, de premier âge et préscolaires), jouets d'éveil, consoles de jeux, robots, jeux de société, jeux d'extérieur, jeux créatifs, etc.
La fabrication des produits (produits de marque propre, sous licence et sous marques distributeurs) est assurée par des sous-traitants implantés en Asie.
Les produits sont commercialisés auprès de la grande distribution, de magasins spécialisés, de la vente par correspondance, de chaînes de télé-achat, de groupements d'achats et de sociétés de vente en ligne.
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de produits (95,7%) et de services (4,3%).
60,6% du CA est réalisé à l'international.