SMCP, détenteur des marques Sandro, Maje, Claudie Pierlot et Fursac, fait part du lancement d'un processus de cession de participations, détenues par GLAS ou par European TopSoho Sàrl (ETS), pouvant aller jusqu'à 51,2% de son capital.

Ce processus a été confié à Lazard Frères et durera plusieurs mois. SMCP accueille favorablement ce projet qui "lui permettrait de stabiliser sa situation actionnariale et de se concentrer sur la poursuite de sa stratégie de développement".

Il est précisé qu'au cas où la participation acquise dans ce cadre représenterait plus de 30% du capital, l'acquéreur de ce bloc (agissant seul ou de concert) pourrait être tenu de déposer un projet d'offre publique sur la totalité des actions SMCP.

"A ce stade, il n'existe néanmoins aucune certitude que ce processus aboutisse favorablement et la décision finale de cession appartient aux détenteurs des participations susvisées", précise le distributeur de produits de luxe accessible.