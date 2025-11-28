SMCP, détenteur des marques Sandro, Maje, Claudie Pierlot et Fursac, fait part du lancement d'un processus de cession de participations, détenues par GLAS ou par European TopSoho Sàrl (ETS), pouvant aller jusqu'à 51,2% de son capital.
Ce processus a été confié à Lazard Frères et durera plusieurs mois. SMCP accueille favorablement ce projet qui "lui permettrait de stabiliser sa situation actionnariale et de se concentrer sur la poursuite de sa stratégie de développement".
Il est précisé qu'au cas où la participation acquise dans ce cadre représenterait plus de 30% du capital, l'acquéreur de ce bloc (agissant seul ou de concert) pourrait être tenu de déposer un projet d'offre publique sur la totalité des actions SMCP.
"A ce stade, il n'existe néanmoins aucune certitude que ce processus aboutisse favorablement et la décision finale de cession appartient aux détenteurs des participations susvisées", précise le distributeur de produits de luxe accessible.
SMCP S.A est spécialisé dans la création et la commercialisation de vêtements de luxe et d'accessoires pour hommes et femmes. Les produits sont vendus sous les marques Sandro (50% du CA), Maje (37,8%), Claudie Pierlot et Fursac (12,2%). Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente en corners de grands magasins (30,6%) ;
- vente en magasins détenus en propre (29,5%) ;
- vente en ligne (16,5%) ;
- vente en magasins de déstockage (12,5%) ;
- vente à des partenaires locaux (8,7%) ;
- vente en magasins affiliés (2,2%).
La fabrication des produits est assurée par des sous-traitants.
A fin 2024, la commercialisation des produits est assurée au travers d'un réseau de 1 662 points de vente dans le monde (dont 1 293 magasins détenus en propre), et via Internet.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (34,5%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (33,2%), Asie-Pacifique (17,2%) et Amériques (15,1%).
