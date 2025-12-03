Projet de chauffage urbain transfrontalier pour E.ON

E.ON fait part de la création d'un projet de chauffage urbain décarboné de part et d'autre de la frontière germano-polonaise, alimentant les villes de Zgorzelec et de Görlitz, permettant d'économiser jusqu'à 50 000 tonnes de CO? par an à partir de 2030.



Ce projet transfrontalier vise à produire un chauffage urbain pour Zgorzelec et Görlitz exclusivement à partir de sources d'énergie renouvelable, et à leur garantir un apport de chaleur stable et décarboné tout au long de l'année.



Travaillant sur ce projet commun depuis plus de cinq ans, SEC Zgorzelec, filiale d'E.ON Energy Infrastructure Solutions, et Stadtwerke Görlitz ont signé une lettre d'intention pour créer une coentreprise afin d'exploiter des infrastructures transfrontalières.



Représentant un volume total d'investissement de jusqu'à 195 millions d'euros, le projet vise à relier la ville polonaise de Zgorzelec et le site de production allemand de Görlitz Königshufen par un pipeline de 3,8 km, créant ainsi une ligne de connexion totale de 12 km.