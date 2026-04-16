Le spécialiste mondial de l'immobilier logistique a dépassé les attentes au premier trimestre, porté par une demande locative robuste, des signatures de baux record et un relèvement de ses objectifs annuels. L'action gagne plus de 2% en Bourse.

Prologis a publié jeudi des résultats trimestriels supérieurs aux attentes du marché, soutenus par la bonne tenue de la demande pour ses entrepôts et par l'accélération de ses projets liés aux centres de données. Le groupe voit son action progresser de plus de 2% après avoir relevé sa prévision annuelle de Core FFO, l'un des indicateurs de rentabilité les plus suivis dans l'immobilier coté.



Au premier trimestre, le chiffre d'affaires a atteint 2,30 milliards de dollars, contre 2,14 milliards un an plus tôt (+7,4%), au-dessus du consensus situé autour de 2,12 milliards. Le bénéfice net dilué par action est ressorti à 1,05 dollar, contre 0,63 dollar un an plus tôt, tandis que le Core FFO par action a progressé à 1,50 dollar, contre 1,42 dollar (+5,6%), là encore légèrement supérieur aux attentes.



Le groupe met en avant des signatures de baux record de 64 millions de pieds carrés sur le trimestre, illustrant selon lui la résilience de la demande de la part des distributeurs et des industriels. Le taux d'occupation moyen est resté élevé à 95,3%, tandis que le cash same-store NOI a bondi de 8,8%.



Prologis a parallèlement accéléré dans les infrastructures numériques, avec 1,3 milliard de dollars de nouveaux projets "build-to-suit" (développés sur mesure pour des clients sécurisés en amont) dans les data centers. Dans ce contexte, le groupe a relevé sa prévision 2026 de Core FFO à 6,07-6,23 dollars par action, contre 6,00-6,20 dollars auparavant. Le groupe compte aussi s'appuyer sur ses nouveaux partenariats avec GIC aux Etats-Unis et La Caisse en Europe pour soutenir sa prochaine phase de croissance, même s'il continue d'évoquer un environnement géopolitique incertain.