Prosiebensat 1 Media SE est une société basée en Allemagne qui opère dans le secteur des médias. L'activité principale de la société est la télévision gratuite financée par la publicité. Ses chaînes de télévision comprennent : SAT.1, ProSieben, kabel eins, sixx, SAT.1 Gold et ProSieben MAXX. La société opère dans trois secteurs d'activité, à savoir le secteur de la radiodiffusion germanophone, le secteur numérique et adjacent, ainsi que le secteur de la production de contenu et des ventes mondiales. Le segment germanophone comprend les activités de télévision en Allemagne, en Autriche et en Suisse. Le segment Digital et Adjacent regroupe les unités d'affaires Online Video, Online Games, Ventures and Commerce, ainsi que Music. Le segment Production de contenu et ventes mondiales couvre les activités de production et de distribution de programmes internationaux. L'entreprise est la société mère du groupe ProSiebenSat.1 et exploite ProSiebenSat.1 TV Germany GmbH, SevenOne Brands GmbH, SevenOne Media GmbH, Seven One AdFactory GmbH en tant que filiales.