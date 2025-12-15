ProSiebenSat.1 cède son portail météo en ligne wetter.com
Le groupe de médias audiovisuels allemand rappelle avoir cofondé wetter.com en 2000 en tant que partenaire média, puis en avoir acquis la pleine propriété en 2014 pour l'intégrer ensuite dans sa division digitale.
wetter.com est l'un des 2 principaux portails météo en ligne dans la région germanophone et en Europe. Il est actif sur 15 marchés européens sous des domaines spécifiques à chaque pays tels que tiempo.es et weather24.com.
ProSiebenSat.1 utilisera les recettes de la transaction pour améliorer sa base financière et réduire davantage ses passifs financiers. Soumise à l'approbation des autorités compétentes, la cession devrait être finalisée au 1er trimestre 2026.