Oddo BHF dégrade son opinion sur ProSiebenSat.1 de 'surperformance' à 'neutre', avec un objectif de cours ramené de neuf à 7,5 euros, au lendemain d'une 'nouvelle guidance d'EBITDA pour 2025 sur la base d'une tendance publicitaire plus difficile qu''attendu'.
'Le groupe indique notamment que le mois d'octobre a été plus difficile qu'attendu. Il table ainsi sur un CA publicitaire en baisse 'mid single digit' au troisième trimestre et en légère baisse au quatrième', précise l'analyste.
Le bureau d'études anticipe désormais une nouvelle estimation d'EBITDA récurrent pour 2025 de 456 millions d'euros pour le groupe de médias allemand, qui affiche maintenant une guidance entre 420 et 470 MEUR (et non plus d'environ 520 MEUR).
'Nous ne serions pas surpris que Pro7sat1 perde actuellement des parts de marché face à ses pairs. Alors qu'il nous semble très peu probable que MFE lance une nouvelle offre sur le solde du capital, le momentum spéculatif sera très limité', poursuit-il.
Publié le 17/09/2025 à 09:43
