Prosus chute après un point d'activité volontaire imprévu
A la Bourse d'Amsterdam, Prosus est victime de lourds dégagements (-6,11%, à 38,55 euros) et signe même, de loin, la plus forte baisse de l'indice Euro Stoxx 50. Le groupe est délaissé après la publication d'une lettre aux actionnaires sur l'exercice 2026 et 2027.
Le groupe international de technologie et d'investissement, spécialisé dans les plateformes numériques grand public, dont l'exercice fiscal 2026 s'est achevé le 31 mars dernier, a principalement fait le point sur les priorités 2027.
Le patron du groupe a toutefois commencé par indiquer que la société, qui publiera ses résultats annuels en juin, avait atteint ses objectifs "ambitieux" d'atteindre plus de 7,3 milliards de dollars de chiffre d'affaires et plus de 1,1 milliard de dollars d'Ebitda ajusté e-commerce (hors JET et La Centrale). En outre, Fabricio Bloisi a précisé que "tous nos écosystèmes sont désormais rentables et notre free cash-flow, hors Tencent, continue de croître".
La société compte maintenir cette discipline sur l'exercice 2027 et devra faire des arbitrages pour stimuler sa croissance, et augmenter ses investissements afin de concurrencer plus agressivement le marché.
L'avis de Jefferies
Dans une note, Jefferies estime que ce point d'activité volontaire était imprévu, bien qu'une initiative similaire ait eu lieu l'an dernier. Les analystes relèvent également qu'il regorge de données et qu'il y a beaucoup à assimiler, d'autant qu'il n'est pas possible d'interroger la direction avant la publication des résultats de l'exercice 2026 programmée le 29 juin prochain.
Parmi les principaux éléments, Jefferies retient que l'exercice 2027 sera placé sous le signe de l'exécution, qu'iFood contre-attaque face à Keeta et que le redressement de JET est un projet de plus longue haleine que prévu.
Dans le détail, la banque d'investissement américaine retient que pour 2027, les priorités sont l'innovation, la discipline financière et la construction d'écosystèmes de Prosus.
iFood a regagné des parts de marché face à Keeta. L'un des actifs les plus importants de Prosus qui est, entre autre, une plateforme de livraison de repas en Amérique latine, devrait toutefois voir son Ebitda ajusté 2027 être ramené entre 100 et 150 millions d'euros, soit plus de 60% de retard par rapport au consensus de 372 millions de dollars estime Jefferies, et ce, malgré une meilleure croissance du volume d'affaires.
En ce qui concerne JET, Just Eat Takeaway, le groupe européen de livraison de repas, l'objectif est un retour à la croissance des commandes et du chiffre d'affaires d'ici la fin de l'exercice 2027. Les cibles sont de 3,6 milliards de dollars de revenus, environ 3% au-dessus du consensus de 3,5 milliards de dollars, et 100 millions de dollars d'Ebitda ajusté, soit plus de 50% en dessous du consensus de 238 millions de dollars.
Enfin, Jefferies note l'absence de prévisions globales pour 2027, mais estime que face à l'écart avec le consensus pour iFood et JET, le consensus actuel de l'Ebitda ajusté pour 2027 (1,38 milliard de dollars) est trop élevé d'environ 25%, soit 340 millions de dollars.
La correction du titre aujourd'hui à la Bourse d'Amsterdam semble être liée à cet écart, qui devrait entraîner une révision à la baisse des objectifs.
Prosus N.V. est un groupe mondial du secteur de l'Internet grand public et l'un des principaux investisseurs dans le secteur de la technologie dans le monde. Le CA par activité se répartit comme suit :
- gestion de plateformes de commerce électronique (39,8% ; eMAG) ;
- gestion de plateformes de paiements mobiles et électroniques (21,7% ; PayU) ;
- gestion de plateformes de prise de commandes et de livraison en ligne de repas (21,6% ; Delivery Hero, Swiggy et iFood) ;
- gestion de plateformes d'annonces classifiées (12,8%) ;
- gestion de plateformes d'éducation en ligne (2,8% ; Stack Overflow, Skillsoft et GoodHabitz) ;
- autres (1,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (59,8%), Amérique latine (25,5%), Inde (10,7%), Asie (0,9%), Amérique du Nord (2%) et autres (1,1%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.