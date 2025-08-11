Prosus a obtenu l’aval conditionnel de Bruxelles pour boucler son rachat à 4,1 milliards d’euros de Just Eat Takeaway, après s’être engagé à réduire sa participation dans Delivery Hero sous un seuil minimal et à ne pas exercer ses droits de vote restants. Cette acquisition, annoncée en février, doit permettre au groupe néerlandais, filiale de Naspers, de renforcer le leader européen de la livraison de repas grâce à ses outils d’intelligence artificielle.

La Commission européenne estime que ces concessions préservent la concurrence et le choix des consommateurs, dans un secteur déjà sanctionné pour pratiques anticoncurrentielles. Prosus vise désormais une clôture de l’opération le 1er octobre, avec une finalisation sous trois jours ouvrables si toutes les conditions sont remplies. Selon ING, cette fusion placerait Prosus au quatrième rang mondial de la livraison de repas, derrière Meituan, DoorDash et Uber.