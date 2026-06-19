Le spécialiste de l'internet grand public et l'un des principaux investisseurs dans le secteur de la technologie a indiqué que l'exercice clos en mars 2026 a marqué une étape importante avec l'atteinte d'objectifs ambitieux.
Sur la période, la société a généré plus de 7,3 milliards de dollars de chiffres d'affaires et plus de 1,1 milliard d'Ebitda ajusté pour l'Ecosystème (anciennement appelé Ecommerce). Prosus précise que désormais chacun de ses Ecosystème est rentable et que son flux de trésorerie (hors Tencent) continue de progresser.
Toujours concernant l'exercice clos fin mars, le bénéfice ajusté de référence par action ordinaire N provenant des activités poursuivies devrait connaître une croissance comprise entre 19 et 28%. De son côté, le bénéfice de référence par action ordinaire N est quant à lui prévu en progression de 6,7 à 15,7%.
Ces deux indicateurs ont été soutenus par la forte hausse du chiffre d'affaires et de la rentabilité des activités consolidées, ainsi que des participations mises en équivalence, en particulier Tencent.
Enfin, le bénéfice par action ordinaire N provenant des activités poursuivies devrait quant à lui évoluer dans une fourchette comprise entre -2,6 et +6,4%. Cette évolution s'explique principalement par l'amélioration globale de la rentabilité des activités consolidées du groupe en Amérique latine, en Europe et en Inde, ainsi que par de meilleurs résultats des participations mises en équivalence, principalement Tencent. Cet effet positif a toutefois été partiellement compensé par un gain plus faible lié à la cession d'actions Tencent, en raison d'un nombre moins élevé d'actions vendues sur la période, ainsi que par une augmentation des pertes de change latentes résultant de la conversion des obligations libellées en euros dans la devise de présentation du groupe, le dollar américain.
Prosus N.V. est un groupe mondial du secteur de l'Internet grand public et l'un des principaux investisseurs dans le secteur de la technologie dans le monde. Le CA par activité se répartit comme suit :
- gestion de plateformes de commerce électronique (39,8% ; eMAG) ;
- gestion de plateformes de paiements mobiles et électroniques (21,7% ; PayU) ;
- gestion de plateformes de prise de commandes et de livraison en ligne de repas (21,6% ; Delivery Hero, Swiggy et iFood) ;
- gestion de plateformes d'annonces classifiées (12,8%) ;
- gestion de plateformes d'éducation en ligne (2,8% ; Stack Overflow, Skillsoft et GoodHabitz) ;
- autres (1,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (59,8%), Amérique latine (25,5%), Inde (10,7%), Asie (0,9%), Amérique du Nord (2%) et autres (1,1%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.