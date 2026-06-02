Prosus pourrait accroître sa participation dans Delivery Hero, le titre bondit
Le groupe néerlandais d'investissement dans la high-tech s'adjuge près de 10% et prend la tête de l'Euro Stoxx 50, porté par des informations du Financial Times selon lesquelles Prosus envisagerait de renforcer sa participation dans Delivery Hero. Citant des sources proches du dossier, le quotidien britannique indique que le groupe aurait entamé des discussions avec plusieurs investisseurs afin d'évaluer les conditions d'une éventuelle acquisition de titres supplémentaires.
La Commission européenne a indiqué vendredi avoir accordé à Prosus un délai supplémentaire pour réduire sa participation dans Delivery Hero, à la suite d'une demande formulée par Naspers, sa maison mère. Bruxelles a toutefois rappelé que le groupe sud-africain devait encore satisfaire pleinement aux engagements pris dans le cadre de l'opération.
Selon le Financial Times, cette prolongation pourrait offrir à Prosus une plus grande marge de manoeuvre pour renforcer temporairement sa position au capital de Delivery Hero. Une telle stratégie lui permettrait de compliquer une éventuelle offensive d'Uber sur le groupe allemand de livraison de repas ou d'accroître son pouvoir de négociation dans le cadre d'une future transaction. Le quotidien britannique ajoute, citant une source proche du dossier, que Prosus pourrait également voter contre une éventuelle offre du géant américain.
Prosus détient actuellement 16,83% de Delivery Hero, contre 27,4% avant les engagements pris auprès de Bruxelles dans le cadre du rachat de Just Eat Takeaway.
Les analystes de Stifel estiment que le groupe adopte désormais une position plus offensive dans le dossier, tout en maintenant sa recommandation à "conserver" sur le titre.
Depuis le début de l'année, le titre Prosus fléchit de 18%.
Prosus N.V. est un groupe mondial du secteur de l'Internet grand public et l'un des principaux investisseurs dans le secteur de la technologie dans le monde. Le CA par activité se répartit comme suit :
- gestion de plateformes de commerce électronique (39,8% ; eMAG) ;
- gestion de plateformes de paiements mobiles et électroniques (21,7% ; PayU) ;
- gestion de plateformes de prise de commandes et de livraison en ligne de repas (21,6% ; Delivery Hero, Swiggy et iFood) ;
- gestion de plateformes d'annonces classifiées (12,8%) ;
- gestion de plateformes d'éducation en ligne (2,8% ; Stack Overflow, Skillsoft et GoodHabitz) ;
- autres (1,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (59,8%), Amérique latine (25,5%), Inde (10,7%), Asie (0,9%), Amérique du Nord (2%) et autres (1,1%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.