Paris évolue près de son point d'équilibre ce matin, autour des 8220 points (-0,2%), malgré le net rebond des banques, avec notamment +2% pour BNP Paribas, +1,3% pour Crédit Agricole.

BNP est notamment portée par un relèvement de recommandation d'UBS, qui est passé de "neutre" à "acheter" sur le titre, avec un objectif de cours relevé de 77,40 EUR à 103 EUR. L'analyste estime que BNP Paribas est actuellement la grande banque européenne la plus décotée du secteur et que son prix ne reflète pas du tout sa solidité par rapport à ses concurrents. Il prévoit une hausse du bénéfice par action de 50% d'ici 2028.

La banque a aussi été autorisée à faire appel de sa condamnation dans le dossier soudanais.



L'indice parisien pâtit néanmoins des replis de -2,4% de Saint-Gobain (UBS passe de "neutre" à "vendre" avec un objectif de cours réduit de 92 à 78 EUR) ou d'EssilorLuxottica, qui subit quelques prises de bénéfices après sa récente flambée (+5,2% mardi).



Le reste des places boursières européennes évolue sans direction claire, avec des écarts réduits. Francfort s'arroge +0,2%, tandis que Londres recule de -0,3%.



Dans un contexte de regain des tensions géopolitiques liées aux visées expansionnistes Trumpistes, le secteur de l'armement est en forte hausse en Europe, avec +6% pour BAE Systems, +2% pour Rheinmetall ou encore +1,4% pour Dassault Aviation.



"À l'orée de 2026, deux sentiments s'affrontent. D'un côté, l'optimisme prudent d'un cycle économique qui, sur certains indicateurs, conserve sa vigueur malgré les risques de ralentissement. De l'autre, la conscience accrue que valorisations élevées, dépendance aux innovations technologiques et tensions géopolitiques créent un terrain fertile pour de fortes corrections ou des redistributions de capital", analysait hier Fidel Martin, président d'Exoé, table de négociation externe pour les professionnels de la gestion d'actifs.



Après l'intervention au Venezuela et l'arraisonnement hier de deux pétroliers liés à Caracas par l'armée US, l'or noir est particulièrement surveillé. En Europe, le Brent recule de -0,5%, à 60,1 USD le baril.



Sur le front des statistiques, le déficit commercial de la France s'est creusé à 4,17 milliards d'euros en novembre 2025, après 3,48 MdsEUR le mois précédent, selon les données corrigées de variations saisonnières et calendaires (CVS-CJO) de Bercy.



Par ailleurs, après une hausse de 1,6% en octobre, les commandes allemandes dans le secteur manufacturier ont grimpé de 5,6% en volume en novembre 2025 par rapport au mois précédent, selon les données ajustées de variations saisonnières et calendaires de Destatis.



Le taux de chômage de la zone euro est attendu à 11h. À ce sujet, Ofi Investment rappelle que l'entrée dans la zone euro de la Bulgarie (6,5 millions d'habitants qui produisent un peu plus d'une centaine de milliards d'euros, soit moins de 1% du PIB de la zone euro), effective depuis le 1er janvier, ne devrait pas trop perturber les données, au regard de la petite taille de l'économie bulgare.



Cet après-midi sont notamment attendues la balance commerciale aux États-Unis ainsi que les inscriptions hebdomadaires au chômage.