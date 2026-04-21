Prudence à Wall Street avant la fin du cessez-le-feu, Trump toujours d'attaque

Les Bourses américaines évoluent dans le vert avec retenue, à la veille de l'expiration de la trêve entre les Etats-Unis et l'Iran. Donald Trump maintient sa posture offensive envers Téhéran à qui il reproche d'avoir "violé le cessez-le-feu à de nombreuses reprises", dans un message publié sur son réseau Truth Social. Le président américain n'a pas hésité à dire qu'il était "prêt à bombarder" l'Iran. Vers 17h, le Dow Jones gagne 0,22% à 49 552,97 points et le Nasdaq avance de 0,17% à 24 447,07 points.

L'Iran est prêt à "abattre de nouvelles cartes sur le champ de bataille" si la guerre reprend, a averti lundi le président du Parlement de la République islamique, Mohammad Bagher Ghalibaf, à l'approche du terme des deux semaines de cessez-le-feu.



Au cas où des négociations échoueraient encore, Donald Trump ne veut pas étendre le cessez-le-feu, comme il l'a déclaré hier dans une interview accordée à la chaîne américaine d'information financière CNBC. Il a aussi affirmé que les Etats-Unis se trouvaient en position de force dans les discussions avec l'Iran et qu'ils finiraient par conclure un "excellent accord".



La tenue d'un nouveau cycle de négociations entre Américains et Iraniens à Islamabad au Pakistan reste incertaine. La télévision d'État iranienne a annoncé ce mardi qu'aucune délégation du pays n'était jusque-là partie pour le Pakistan pour participer à des pourparlers avec Washington, à l'approche de l'expiration de cette trêve fragile.



Lors d'une rencontre avec la chargée d'affaires américaine au Pakistan, Natalie A. Baker, le ministre des Affaires étrangères Ishaq Dar a souligné la nécessité d'un dialogue entre les États-Unis et l'Iran, et a déclaré que le Pakistan exhortait les deux parties à envisager de prolonger le cessez-le-feu.



De son côté, le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a semblé durcir le ton dans une publication sur les réseaux sociaux ce mardi, critiquant le Donald Trump pour avoir "imposé un siège et violé le cessez-le-feu", et pour avoir cherché à transformer la négociation en "une table de capitulation ou à justifier une nouvelle escalade de la guerre". "Nous n'accepterons aucune négociation sous la menace", a-t-il ajouté.



Depuis le début du conflit, de nombreux sites énergétiques (pétrole et gaz) de la région ont été visés par des attaques

Le coût de réparation et de remise en état des infrastructures énergétiques pourrait déjà être compris entre 34 et 58 milliards de dollars, selon une estimation de Rystad Energy, grand cabinet de conseil indépendant en énergie en Norvège. Les chaines d'approvisionnement pourraient également être déstabilisées après sept semaines de guerre et 500 millions de barils de pétrole en moins sur le marché depuis le début de la guerre.



Suspendus à la reprise incertaine de négociations au Pakistan, les cours du pétrole fluctuent ce mardi après s'être envolés jusqu'à 8% la veille après la saisie d'un cargo iranien par les Etats-Unis et la reprise du blocage d'Ormuz par l'Iran. Vers 17h, le Brent gagne 2,68% à 96,31 USD. A l'inverse, le WTI recule de 1,31% à 88,44 USD.



Selon la société de données maritime Lloyd's List Intelligence, "au moins 26 navires de la flotte fantôme iranienne ont contourné le blocus américain" depuis sa mise en oeuvre la semaine dernière.



Unitedhealth en bonne santé



Dans l'actualité des sociétés, plusieurs groupes ont publié leurs résultats du premier trimestre 2026.



UnitedHealth Group bondit de près de 8% après avoir annoncé le relèvement de sa prévision de BPA ajusté pour 2026. le fournisseur américain de produits et de services de santé l'anticipe désormais à plus de 18,25 USD, alors qu'il l'attendait supérieur à 17,75 USD il y a trois mois. De plus, au titre de son premier trimestre 2026, il a réalisé un BPA ajusté de 7,23 USD, dépassant ainsi d'environ 10% l'estimation moyenne des analystes, malgré un profit des opérations en repli de 1% à 9 MdsUSD. À 111,7 MdsUSD, ses revenus ont augmenté de 2% en comparaison annuelle.



De plus, GE Aerospace perd plus de 5% alors que le groupe a dévoilé globalement de bons résultats sur les trois premiers mois de l'année 2026. Son BPA ajusté est en progression de 25% à 1,86 USD dépassant d'environ 15% l'estimation moyenne des analystes. Si la marge opérationnelle est en repli de 2 points à 21,8%; le motoriste aéronautique a vu son profit opérationnel augmenter de 18% à 2,5 MdsUSD, pour des revenus ajustés en croissance de 29% à 11,6 MdsUSD, tandis que ses commandes ont grimpé de 87% à 23 MdsUSD.



Halliburton (+3,74%) publie un BPA plus que doublé (+129%) sur un an à 0,55 USD, battant ainsi de 10% le consensus de marché, ainsi qu'un profit opérationnel de 679 MUSD, représentant une marge de 13%. A 5,4 MdsUSD, les revenus du groupe de services parapétroliers sont restés à peu près atones en comparaison annuelle, un recul de 4% en Amérique du Nord ayant été compensé par une progression de 3% à l'international, grâce notamment à l'Amérique latine (+22%).



3M, le propriétaire des marques Post-it, Scotch, Nexcare ou encore Scotch-Brite a dégagé au premier trimestre un bénéfice par action (BPA) ajusté de 2,14 USD, contre 1,88 USD un an plus tôt. A titre de comparaison, les analystes attendaient en moyenne 1,98 USD. Le chiffre d'affaires a progressé de 1,3% à 6 MdsUSD, en ligne avec les attentes de Wall Street, même si la croissance organique ressort négative à hauteur de 1,2%. Concernant 2026, 3M a réaffirmé son objectif de BPA ajusté, compris entre 8,50 et 8,70 USD pour l'ensemble de l'année, pour un chiffre d'affaires en hausse de l'ordre de 4%, dont une croissance organique attendue autour de 3%.



Côté statistiques, les ventes au détail américaines, un indicateur de premier plan sur les dépenses de consommation outre-Atlantique, pilier de la croissance, ont fait mieux que prévu en mars. Elles ont progressé de 1,7%, contre des attentes à 1,4% et après 0,7% (chiffre révisé à la hausse 0,6%) en février.



Hors automobiles, ces ventes au détail ont connu une progression de 1,9% le mois dernier, loin de la hausse de 1,4% qui était espérée. Là aussi, les données du mois de février ont été revues à la hausse de 0,5 à 0,7%.