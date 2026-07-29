En ordre dispersé la veille, les indices américains sont dans le rouge autour de 16h15, alors que la journée est particulièrement dense pour les investisseurs. Le Dow Jones recule de 1,30%, le Nasdaq 100 cède 0,65% et le S&P 500 s'affiche en repli de 0,48%.

Mardi soir, le Dow Jones a progressé de 1,03% alors que le Nasdaq 100 a trébuché de 0,98%, pénalisé notamment par les fabricants de puces dans un contexte d'aversion au risque vis-à-vis de ce secteur. Les investisseurs préfèrent se recentrer sur des actifs moins risqués.



La prudence/méfiance sur les valeurs technologiques est également à mettre en lien avec les publications trimestrielles de Microsoft et Meta qui sont programmées ce soir après la clôture à New York. Les montants des investissements liés à l'IA seront particulièrement surveillés par les intervenants.



L'autre raison qui incite à la prudence est liée à la politique monétaire américaine. Ce soir, à 20h heure de Paris, la Réserve fédérale américaine rendra sa décision sur ses taux. Selon le FedWatch Tool de CME Group, une grande majorité des investisseurs (68,5%) table sur un statu quo, mais beaucoup redoutent que la Fed prépare le terrain à une hausse des taux directeurs lors de la réunion de la mi-septembre. En cause : les pressions inflationnistes, principalement liées aux prix de l'énergie avec le conflit au Moyen-Orient.



A ce sujet, après quelques jours de trêve, qui ont permis aux cours de l'or noir de refluer, les hostilités ont repris. L'armée américaine a annoncé avoir intercepté des missiles lancés par l'Iran et a également indiqué avoir procédé à des frappes, conjointement avec l'Arabie saoudite, en Irak, contre "plusieurs sites logistiques et d'armement terroristes dans l'est".



Du côté des matières premières, le prix du pétrole est en hausse. Le WTI à New York avance de 1,05%, à 82,77 USD, et le Brent de la mer du Nord gagne 5,07%, à 87,96 USD.



Sur le marché des devises, le dollar est quasi-stable face à la monnaie unique (+0,04%) et s'échange contre 0,8787 EUR.



Au niveau des statistiques, l'agenda est quasi-vierge, les investisseurs se contenteront des stocks hebdomadaires de pétrole à 16h30.



Dans l'actualité des valeurs



Hier soir, Teradyne a publié des prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice supérieures aux attentes pour le 3e trimestre, portée par les investissements soutenus dans les équipements de fabrication de semi-conducteurs destinés notamment aux applications d'intelligence artificielle.



Seagate a publié des prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice supérieures aux attentes, soutenues par la forte demande en disques durs de grande capacité destinés aux infrastructures d'intelligence artificielle.



KLA a publié des prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice supérieures aux attentes pour son 1er trimestre, portée par les investissements continus dans les infrastructures d'intelligence artificielle et les équipements de fabrication de semi-conducteurs.



Visa a dépassé les attentes au 3e trimestre de son exercice 2026. Le géant mondial des paiements a dégagé un chiffre d'affaires net de 11,63 MdsUSD, en hausse de 14% sur un an, contre 11,4 MdsUSD attendus. Le bénéfice ajusté par action a atteint 3,32 USD, contre un consensus de 3,233 dollars, tandis que l'activité est restée robuste avec des volumes de paiements en progression de 10%, des transactions traitées en hausse de 10% et des volumes transfrontaliers hors Europe en croissance de 12%.



Ford a publié des bénéfices trimestriels supérieurs aux prévisions et a relevé ses objectifs financiers pour 2026, malgré un recul de son chiffre d'affaires. Le constructeur bénéficie d'une meilleure efficacité opérationnelle et d'une amélioration attendue de ses principales activités. Le titre progresse de plus de 6% dans les échanges prolongés.



Le géant des produits de consommation courante Procter & Gamble (P&G) a dévoilé un BPA ajusté en repli de 3% à 1,43 USD au titre du 4e trimestre de son exercice 2025-2026, un niveau supérieur de 1% à l'estimation moyenne des analystes.



Soutenu par la croissance de son portefeuille de produits, Biogen a publié des résultats trimestriels surpassant les prévisions du consensus. Par conséquent, le groupe a relevé sa guidance de BPA ajusté pour 2026 tout en ajustant ses objectifs de BPA en publiés afin de tenir compte de l'impact de la récente acquisition d'Apellis et des paiements d'étapes.