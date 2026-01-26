Prudence attendue à Wall Street, les investisseurs gardent un oeil sur le Canada avec les menaces de Trump

En ordre dispersé vendredi, les indices américains sont attendus autour de l'équilibre ce lundi à l'ouverture. Selon les futures sur indices, le Dow Jones devrait céder 0,02%, le Nasdaq Composite est prévu en baisse d'environ 0,25%, et le S&P 500 devrait perdre moins de 0,10%.

Les grands indices ont terminé la semaine précédente dans le rouge, au terme d'une semaine de quatre jours puisque lundi était un jour férié outre-Atlantique. Le Dow Jones a ainsi cédé 0,53%, contre 0,06% seulement pour le Nasdaq Composite et 0,35% pour le S&P 500.



Les derniers jours ont été particulièrement chargés avec le sommet de Davos, au cours duquel Donald Trump est revenu sur sa menace d'imposer des droits de douane supplémentaires aux pays européens soutenant le Danemark et le Groenland.



Depuis, le président des Etats-Unis s'est trouvé une nouvelle cible : le Canada. La menace est, comme souvent, la même : une hausse des droits de douane de 100% sur tous les produits et biens importés du Canada aux Etats-Unis, si le Canada parvient à conclure un accord commercial avec la Chine. Donald Trump craint que, si tel était le cas, son voisin du nord ne devienne un "port de déchargement pour que la Chine envoie des biens et produits aux Etats-Unis".



La prudence va donc être de mise au début de la séance, alors que de nombreux catalyseurs se profilent outre-Atlantique.



Cette semaine va être marquée par la réunion de la Réserve fédérale américaine (28 et 29 janvier). Une très large majorité des investisseurs (près de 97,2% selon le FedWatch Tool de CME Group) table sur un maintien du principal taux directeur dans une fourchette comprise entre 3,50% et 3,75%. D'ailleurs, toujours selon cet outil, la Fed pourrait baisser son taux de 25 points de base lors de sa réunion de la mi-juin.



Les publications d'entreprises vont s'intensifier au cours des prochains jours. Parmi les géants de la cote américaine, mardi : UnitedHealth Group, Texas Instruments et Boeing. Ils seront suivis mercredi par Microsoft, Meta, Tesla et IBM, puis jeudi par Apple, Visa, Mastercard et Lockheed Martin. Enfin, vendredi fera la part belle au secteur de l'énergie avec Exxon Mobil et Chevron, et dans d'autres domaines à American Express, Regeneron ou encore Verizon.



Sur le plan macroéconomique, les investisseurs ont déjà pris connaissance des commandes de biens durables qui ont été nettement supérieures aux attentes en novembre avec une progression de 5,3%. Les analystes tablaient sur une hausse de "seulement" 3,7%, après un repli de 2,1% précédemment. En données de base (core), hors éléments de transports, elles sont également supérieures aux attentes avec une hausse de 0,5%, face à des prévisions à +0,3%. Parallèlement, l'indice d'activité de la Fed de Chicago s'est amélioré en passant de -0,21 à -0,04 point en novembre.



Plus tard dans l'après-midi (16h00), les opérateurs surveilleront l'indice manufacturier de la Fed de Dallas de janvier qui est attendu en amélioration en passant de -10,9 à -6 points.



Sur le marché des devises, le dollar est en légère hausse face à la monnaie unique (+0,11%) et se négocie contre 0,8441 euro. De son côté, le Bitcoin reprend 1,36%, à 87 755,05 dollars.



Enfin au niveau des matières premières, le baril de WTI recule de 0,39%, à 61,05 dollars, tandis que les métaux sont en hausse, toujours soutenus par les incertitudes liées à la politique de Donald Trump. L'once d'or a dépassé, largement, pour la première fois de son histoire le seuil des 5 000 dollars, et a même touché un plus haut en séance à 5 109,73 dollars. L'once d'argent suit la même tendance et se négocie à 109,06 dollars.