Prudence en Europe avant l'inflation américaine, grand rendez-vous de la semaine

Les grandes Bourses européennes devraient ouvrir en territoire négatif mardi matin, dans un contexte de prudence en attendant la publication de nouvelles données sur l'évolution de l'inflation aux Etats-Unis, qui pourraient influencer les décisions et le discours de la Réserve fédérale au moment où la banque centrale américaine semble de plus en plus s'interroger sur l'impact des tensions grandissantes au niveau des prix.

Les contrats à terme sur indices suggèrent une baisse de 0,7% pour le CAC 40 à Paris, comme pour le DAX de Francfort et l'Euro STOXX 50. A Londres, le FTSE 100 est vu en repli d'environ 0,6%.



Le début de séance devrait être marqué par une certaine aversion au risque sur les marchés en attendant la parution à 14h30 des statistiques mensuelles des prix à la consommation (CPI) aux Etats-Unis, le rendez-vous économique le plus risqué de la semaine.



Vers un taux d'inflation proche des 4% ?



Du fait de la flambée du pétrole consécutive au conflit au Moyen-Orient, le consensus prévoit une accélération de la hausse des prix sur un an à +3,7% en avril contre +3,3% en mars, mais l'accent sera surtout mis sur l'inflation sous-jacente, hors énergie et alimentation, attendue à +2,7% après +2,6% le mois précédent.



""Au bout du compte, le taux d'inflation devrait se tendre et approcher de 4%, niveau qui n'a plus été dépassé depuis le printemps 2023", fait valoir Bruno Cavalier, l'économiste en chef d'Oddo BHF.



"Pour la Fed, l'effet d'optique n'est pas bon, même si heureusement l'inflation core est plus inerte", souligne-t-il.



Ces données seront scrutées de près par les investisseurs afin de déterminer la trajectoire future des taux d'intérêt de la Réserve fédérale, alors que la question ne semble plus vraiment de savoir si l'institution baissera ses taux, mais plutôt si elle devra les remonter.



"Nous estimons que les risques pesant sur nos prévisions sont orientés à la hausse, tant pour l'inflation globale que pour l'inflation de base", préviennent les analystes de BofA.



Un chiffre supérieur au consensus pourrait conforter le scénario d'un resserrement rapide de la politique monétaire de la Fed, au risque de sacrifier une croissance américaine particulièrement résiliente jusqu'ici.



En Europe, où l'inflation reste aussi le sujet de préoccupation numéro 1 des marchés, les chiffres définitifs des prix à la consommation en Allemagne ont montré que l'indice CPI avait augmenté de 2,9% en avril (chiffre confirmé), à comparer avec 2,7% en mars.



En attendant l'inflation américaine, les investisseurs européens surveilleront dans le courant de la matinée l'indice ZEW du moral des investisseurs allemands pour le mois de mai, qui devrait montrer une nette dégradation de leur sentiment et de leurs anticipations.



Wall Street résiste et signe de nouveaux sommets



A New York, les marchés d'actions américains ont commencé la semaine sur une note timide, la vigueur des semi-conducteurs et l'optimisme persistant autour de la demande liée à l'IA ayant toutefois contrebalancé la remontée du pétrole suite au rejet par Donald Trump de la réponse iranienne à sa dernière proposition de paix.



A l'issue d'une séance en dents de scie, la tendance s'est raffermie en fin de séance et le S&P 500 gagnait près de 0,2% à 7 412,9 points tandis que le Nasdaq 100 progressait de 0,3% à 29 320,7 points, signant de nouveaux records. Le Dow Jones avançait de son côté d'environ 0,2% à 49 704,3 points.



Les cours du pétrole montent pour la troisième séance consécutive alors que Donald Trump a affirmé dans la nuit que le cessez-le-feu conclu avec Téhéran était désormais "sous assistance respiratoire" (life support).



Le Brent s'adjuge 1,2% à 105,5 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 1,6% au-delà de 99,6 dollars le baril.



Les marchés obligataires se tendent en attendant l'inflation américaine. Aux Etats-Unis, le rendement des bons du Trésor à dix ans affiche une hausse de cinq points de base à 4,41%. Celui du dix ans allemand monte également, autour de 2,35%.



L'euro repart à la baisse avant les chiffres de l'inflation américaine, retombant en direction de 1,1760 face au billet vert.