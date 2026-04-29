Prudence en Europe avant la Fed et des publications d'entreprises majeures

Comme lors de la séance de la veille, c'est globalement la prudence qui domine en Europe, face à l'absence d'avancées dans les négociations entre les Etats-Unis et l'Iran, les investisseurs se contentent de réagir aux publications trimestrielles d'entreprises.

Dans ces conditions, après 1h30 de cotation, le CAC 40 s'affiche en repli de 0,53%, à 8 060,86 points, une tendance que l'on retrouve sur la quasi-intégralité des grandes places européennes : à Londres, le FTSE 100 perd 0,59%, le DAX 40 cède 0,11% et plus généralement en Europe, l'Euro Stoxx 50 recule de 0,35%.



Outre l'absence d'avancées dans les négociations au niveau du conflit au Moyen-Orient, les places financières semblent "paralysées" par les échéances d'importance aujourd'hui. Ces dernières auront principalement lieu après la clôture des marchés européens.



Il y aura d'une part, la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. Un statu quo est très largement anticipé sur les taux, mais les investisseurs se focaliseront principalement sur la conférence de presse de Jerome Powell, la dernière de son mandat de président, et sur de potentiels indices quant aux prochaines échéances de la Fed.



D'autre, les investisseurs semblent un peu fébriles avant la publication des trimestriels de plusieurs géants de la cote américaine ce soir, après la clôture de Wall Street. Quatre des sept "magnifiques" se plieront à cet exercice : Alphabet, la maison-mère de Google, Microsoft, Amazon et Meta.



En attendant, en Europe, les investisseurs ont également quelques publications d'entreprises à digérer.



Airbus avance de 1,89% et signe la deuxième meilleure performance du CAC 40. Le groupe a publié un résultat net part du groupe de 586 millions d'euros au premier trimestre 2026, en baisse de 26% sur un an mais dépassant largement le consensus qui tablait sur 265 millions d'euros. Dans cette même dynamique, le bénéfice par action (publié) ressort à 0,74 euro, en recul de 27%, contre un consensus à 0,44 euro.



Sopra Steria est en tête de l'indice SBF 120 avec un gain de 15%. Le groupe de services informatiques Sopra Steria a dévoilé un chiffre d'affaires au 1er trimestre de 1,463 milliard d'euros, en croissance de 3,4% en données totales, et de 3,2% à périmètre et taux de change constants (+4,4% hors impact de l'arrêt du programme SFT). Sopra Steria a, en outre, confirmé ses objectifs 2026.



Amundi n'est pas en reste avec une hausse de 5,27%. La société de gestion d'actifs a notamment enregistré une collecte nette totale de 32 milliards d'euros au premier trimestre 2026, son plus haut niveau d'activité trimestrielle depuis plus de quatre ans.



En Europe, adidas flambe de 7,04%. L'équipementier sportif a publié un résultat opérationnel supérieur aux attentes au premier trimestre.



En revanche, Deutsche Bank abandonne 2,84% malgré des comptes trimestriels en hausse, marqués notamment par un profit record.



Au niveau de la macro-économie, les investisseurs n'ont rien à surveiller ce matin. Il faudra être patient et attendre 14h pour prendre connaissance de l'inflation allemande préliminaire du mois d'avril. Puis, aux Etats-Unis, il y aura à 14h30 les mises en chantier et les permis de construire de février, ainsi que les commandes de biens durables de mars et enfin à 20h, la décision de la Fed sur ses taux.



En attendant, sur le marché des devises, l'euro cède du terrain face au billet vert (-0,18%), et s'échange contre 1,1701 dollar.



Enfin, les prix du baril de pétrole sont en hausse. Le WTI à New York avance de 3,09%, à 102,47 dollars, et le Brent de la mer du Nord gagne 2,52%, à 106,83 dollars.