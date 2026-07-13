Prudence légèrement haussière en Europe

Les grands indices européens ont fait preuve de mesure pour cette première séance de la semaine, mais ils ont toutefois quasiment tous réussi à grappiller quelques points, ou même à s'afficher en hausse comme la Bourse de Paris.

A Paris, le CAC 40 a progressé de 0,31%, à 8 364,65 points, à Francfort, le DAX 40 s'est adjugé un petit 0,08%, et à Londres, le FTSE 100 n'a grappillé que 0,01%.



La tendance a donc plutôt bien résisté aux derniers développements du conflit au Moyen-Orient. De nombreuses frappes ont été recensées au cours du week-end, visant soit l'Iran, soit des intérêts ou alliés américains.



Cette situation n'est pas nouvelle, mais elle s'est toutefois intensifiée au cours des derniers jours. Les investisseurs eux, surveillent plus particulièrement le détroit d'Ormuz, qui permet de faire transiter de nombreuses marchandises, notamment du pétrole.



Cacophonie autour d'Ormuz



D'un côté, Téhéran affirme qu'il est fermé, et de l'autre, les Etats-Unis indiquent que l'US Navy escorte des navires... Difficile d'être plus obscur tant les déclarations de chaque belligérant sont différentes. En outre, sur Fox News, Donald Trump a indiqué en début d'après-midi (heure française) que les Etats-Unis avaient pris le contrôle du fameux détroit qui cristallise l'attention des investisseurs, et que les Américains seraient "rémunérés" pour leur rôle de gardien de ce passage stratégique. Téhéran, via Ebrahim Zolfaghari, porte-parole des forces armées, a précisé que l'Iran "ne permettra en aucune circonstance" une ingérence américaine dans la gestion de cette voie maritime.



Du côté des matières premières, le prix de l'or noir est en hausse : +1,21%, à 74,62 dollars à New York, et +1,25%, à 79,39 dollars à Londres.



Agenda vierge ce lundi, mais pas pour le reste de la semaine



Aujourd'hui, les investisseurs n'avaient aucune statistique d'envergure à surveiller. En revanche, dès demain, ils se pencheront sur l'inflation américaine, puis sur l'audition de Kevin Warsh, le président de la Fed, devant la Commission des services financiers de la Chambre des représentants. Mercredi matin, il faudra analyser les chiffres du PIB chinois et le même jour la décision de la Banque du Canada sur sa politique monétaire, surtout ses commentaires sur l'inflation.



Sur le marché des devises, l'euro est quasi-stable face au billet vert (-0,04%) et se négocie contre 1,1399 dollar.



Début de la saison des résultats



La prudence des investisseurs ce lundi était également liée à l'approche du début de la saison des résultats ce mardi. Aux Etats-Unis, plusieurs grands établissements devront se plier à cet exercice dès demain avec notamment : JP Morgan, Goldman Sachs, Wells Fargo, ou encore Citigroup. Mercredi, en Europe, les trimestriels d'ASML seront particulièrement surveillés, et plus particulièrement ses perspectives, ainsi que ceux de Johnson & Johnson, Morgan Stanley ou BHP Group. D'autres d'importances sont programmés entre jeudi et vendredi comme TSMX, UnitedHealth, Netflix...



Dans l'actualité des valeurs



En France, Stellantis s'est distingué avec un gain de 1,85%. Le groupe table sur une hausse de 10% de ses livraisons consolidées au deuxième trimestre, même si les analystes ont quelque peu nuancé cette annonce, notamment à cause d'une base de comparaison faible.

Les pétrolières se sont en toute logique distinguées après la hausse récente des cours de l'or noir. TotalEnergies a signé l'une des meilleures performances du CAC 40 avec un gain de 2,98%. Dans le même secteur, Eni avance ce soir de 3,88%, ou encore Equinor qui a progressé de 4,92%.



A l'inverse, les titres des compagnies aériennes ont été délaissés. La hausse des cours de l'or noir va avoir une incidence sur le prix du kérosène et devrait augmenter les coûts pour ces sociétés. Air France-KLM a perdu 3,30%, IAG a cédé 2,25% et Lufthansa a terminé sur un repli de 4,05%.



A Londres, Plus500 a dévissé de 14,95%. La société qui développe et exploite une plateforme de négociation en ligne permettant aux clients particuliers de négocier des contrats sur différence (CFD) a dévoilé un chiffre d'affaires meilleur que prévu au premier semestre, mais les investisseurs sont déçus par l'Ebitda et le maintien des objectifs financiers annuels.



Dans le rouge également, Kongsberg Gruppen s'est affaissé de 6,84%. Le groupe norvégien de défense a publié une forte progression de son activité au deuxième trimestre, mais le titre a été pénalisé par une note de Morgan Stanley, qui met notamment en avant la faiblesse des marges.



K+S a fini sur un gain de 4,87% à Francfort. Jefferies a confirmé sa recommandation à sous-performance, a abaissé son objectif de cours de 11 à 10,50 euros, mais a relevé ses estimations d'Ebitda pour la société grâce au prix de la potasse et à l'acquisition des activités de sel de Qemetica.