Prudential : UBS réitère son conseil à l'achat

UBS réitère son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif inchangé de 1 200 pence après l'annonce des résultats du 1er semestre. 'La politique de gestion du capital laisse entrevoir une hausse du rendement pour les actionnaires à court terme. Les résultats d'OFSG ont dépassé les attentes, ce qui conforte la confiance dans l'atteinte de l'objectif de plus de 4,4 milliards de dollars d'ici l'exercice 2027' indique UBS.



Au cours actuel, le titre représente un PER 2025 d'environ 12 fois et un rendement de près de 2%.