Prudential : UBS reste à l'achat après les résultats

UBS réitère son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif inchangé de 1 200 pence après l'annonce des résultats du 1er semestre.



Cet objectif représente un potentiel de hausse de 20% du groupe britannique de services financiers.



'La politique de gestion du capital laisse entrevoir une hausse du rendement pour les actionnaires à court terme. Les résultats d'OFSG ont dépassé les attentes, ce qui conforte la confiance dans l'atteinte de l'objectif de plus de 4,4 milliards de dollars d'ici l'exercice 2027' indique UBS.