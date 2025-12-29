Prysmian acquiert Xtera Topco via une coentreprise avec Fincantieri
Prysmian fait part de la signature d'un accord pour acquérir Xtera Topco Limited, un leader anglo-américain dans les systèmes télécoms sous-marins clés en main, ce qui lui permettra de devenir un acteur mondial compétitif dans les solutions télécoms sous-marines.
L'acquisition de Xtera, auprès d'une filiale de H.I.G. Capital, sera réalisée via une coentreprise constituée pour l'occasion entre le fabricant de câbles italien (80% de participation) et son compatriote Fincantieri (20%).
Prysmian et Fincantieri ont également établi un partenariat incluant le développement de services innovants d'installation et de sécurité pour devenir un guichet unique pour des solutions télécoms sous-marines complètes.
Basée à Londres et disposant d'installations de R&D au Royaume-Uni et au Texas, Xtera est l'une des 5 seules entreprises capables de fournir des réseaux télécoms sous-marins à l'échelle mondiale. Elle affiche un chiffre d'affaires d'environ 130 millions d'euros et compte environ 60 employés.
La transaction implique une valeur d'entreprise de 65 millions de dollars. L'acquisition de Xtera reste soumise à l'approbation réglementaire. La finalisation de la transaction devrait avoir lieu au 1er trimestre 2026.
Prysmian S.p.A. est spécialisé dans la conception, la fabrication, la commercialisation et l'installation de câbles et de systèmes de câblage. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- câbles et systèmes de câblage électriques (92,3%) : câbles de distribution de courant faible, moyenne et haute tension, câbles spéciaux d'équipements industriels, câbles de signalisation, câbles de batteries, câbles électriques haute tension souterrains et sous-marins, câbles de télécommunication sous-marins et câbles spéciaux offshore ;
- câbles et systèmes de câblage télécoms (7,7%) : câbles en cuivre et fibre optique, câbles de communication à conducteurs métalliques, composants et systèmes de câblage de réseaux longue distance, etc.
A fin 2024, le groupe dispose de 107 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe-Moyen-Orient-Afrique (49,2%), Amérique du Nord (35,9%), Amérique latine (8,7%) et Asie-Pacifique (6,2%).
