Prysmian S.p.A. est spécialisé dans la conception, la fabrication, la commercialisation et l'installation de câbles et de systèmes de câblage. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - câbles et systèmes de câblage électriques (92,3%) : câbles de distribution de courant faible, moyenne et haute tension, câbles spéciaux d'équipements industriels, câbles de signalisation, câbles de batteries, câbles électriques haute tension souterrains et sous-marins, câbles de télécommunication sous-marins et câbles spéciaux offshore ; - câbles et systèmes de câblage télécoms (7,7%) : câbles en cuivre et fibre optique, câbles de communication à conducteurs métalliques, composants et systèmes de câblage de réseaux longue distance, etc. A fin 2024, le groupe dispose de 107 sites de production dans le monde. La répartition géographique du CA est la suivante : Europe-Moyen-Orient-Afrique (49,2%), Amérique du Nord (35,9%), Amérique latine (8,7%) et Asie-Pacifique (6,2%).