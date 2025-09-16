Prysmian, via sa filiale Draka Comteq, annonce avoir cédé, à un nombre limité d'investisseurs institutionnels, la totalité de ses 37 595 255 actions H restantes de Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company (YOFC).
Ces titres, représentant environ 5% du capital social total de YOFC, ont été cédés pour un prix unitaire de 47,10 dollars de Hong Kong (HKD). La contrepartie brute du placement s'élève ainsi à environ 1,8 MdHKD (soit environ 193 MEUR).
Pour rappel, le fabricant de câbles italien avait annoncé, le 1er septembre, une première cession d'actions pour 5% du capital de YOFC, à un prix de 45,25 HKD par action. Par cette seconde cession, Prysmian sort ainsi complètement du capital de cette société cotée à Hong Kong.
Prysmian S.p.A. est spécialisé dans la conception, la fabrication, la commercialisation et l'installation de câbles et de systèmes de câblage. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- câbles et systèmes de câblage électriques (92,3%) : câbles de distribution de courant faible, moyenne et haute tension, câbles spéciaux d'équipements industriels, câbles de signalisation, câbles de batteries, câbles électriques haute tension souterrains et sous-marins, câbles de télécommunication sous-marins et câbles spéciaux offshore ;
- câbles et systèmes de câblage télécoms (7,7%) : câbles en cuivre et fibre optique, câbles de communication à conducteurs métalliques, composants et systèmes de câblage de réseaux longue distance, etc.
A fin 2024, le groupe dispose de 107 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe-Moyen-Orient-Afrique (49,2%), Amérique du Nord (35,9%), Amérique latine (8,7%) et Asie-Pacifique (6,2%).