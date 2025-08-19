UBS réaffirme sa recommandation 'achat' sur Prysmian tout en relevant son objectif de cours de 72 à 85 euros, une nouvelle cible recelant 14% de potentiel de hausse pour l'action du fabricant italien de câbles.
'Les solides résultats de Prysmian au deuxième trimestre et l'amélioration de ses objectifs soutiennent l'augmentation de notre cible, compte tenu de la croissance la plus rapide de l'électrification par rapport à ses pairs', explique le broker.
Prysmian : objectif de cours relevé chez UBS
Publié le 19/08/2025 à 15:08
