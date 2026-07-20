Prysmian signe un accord majeur avec Molex pour les centres de données
Prysmian annonce avoir signé un accord à long terme pouvant atteindre 5,5 MdsEUR, comprenant un paiement initial de 550 MEUR, avec Molex, filiale du groupe américain Koch, pour une durée pouvant aller jusqu'à dix ans, portant sur la fourniture de câbles optiques destinés à être déployés dans les centres de données.
Cet accord fait partie d'un ensemble global de nouveaux accords et d'initiatives commerciales conclus avec des hyperscalers et des fournisseurs d'infrastructures de centres de données, qui devraient générer une valeur cumulative supplémentaire de plus de 10 MdsEUR sur une base incrémentale d'ici à 2035, par rapport à 2025. Cela comprend jusqu'à 1,1 MdEUR de revenus annuels à partir de 2031.
Pour soutenir cette croissance, Prysmian précise qu'il mettra en oeuvre une expansion significative de ses capacités de production de câbles optiques et de fibre, ce qui permettra de plus que doubler sa capacité de production de fibre aux Etats-Unis par rapport au niveau actuel.
Le fabricant italien de câbles allouera 1,25 MdEUR d'ici à 2031 à cette augmentation de capacité. Grâce à cet investissement, plus de 1 000 emplois seront créés dans le monde, dont 600 aux Etats-Unis.
Prysmian S.p.A. est spécialisé dans la conception, la fabrication, la commercialisation et l'installation de câbles et de systèmes de câblage. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- câbles et systèmes de câblage électriques (91,8%) : câbles de distribution de courant faible, moyenne et haute tension, câbles spéciaux d'équipements industriels, câbles de signalisation, câbles de batteries, câbles électriques haute tension souterrains et sous-marins, câbles de télécommunication sous-marins et câbles spéciaux offshore ;
- câbles et systèmes de câblage télécoms (8,2%) : câbles en cuivre et fibre optique, câbles de communication à conducteurs métalliques, composants et systèmes de câblage de réseaux longue distance, etc.
A fin 2025, le groupe dispose de 109 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Italie (15,9%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (31,8%), Amérique du Nord (39,8%), Amérique latine (7,3%) et Asie-Pacifique (5,2%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.