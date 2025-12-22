Eni a annoncé lundi que sa filiale de chimie renouvelable Versalis avait conclu un partenariat stratégique avec le fabricant de câbles italien Prysmian en vue de donner une nouvelle vie aux déchets en plastique de ce dernier, qui seront recyclés via un procédé technologique innovant et une chaîne de valeur entièrement dédiée.
Aux termes de l'accord, Prysmian collectera les chutes de production ainsi que les câbles mis hors service provenant de ses principaux clients, des déchets qui seront ensuite traités dans une usine de Mantoue, en Italie, où Versalis appliquera sa technologie de recyclage chimique Hoop.
Cette méthode permettra de transformer les déchets en huile de pyrolyse, puis en un nouveau matériau destiné à la fabrication de polymères plastiques que Prysmian prévoit d'utiliser ensuite afin de fabriquer de nouveaux câbles haute performance.
Dans un communiqué, les deux groupes expliquent que les câbles d'énergie, souvent isolés avec du polyéthylène réticulé (XLPE) et d'autres couches polymériques, sont traditionnellement difficiles à recycler mécaniquement.
Grâce à la technologie Hoop, ils prévoient qu'environ 60% des déchets d'XLPE puissent être revalorisés sous forme de matériau réutilisable pour la fabrication de nouveaux câbles.
Le premier projet pilote attendu dans le cadre du projet devrait être lancé dans le courant du second semestre 2026.
Prysmian S.p.A. est spécialisé dans la conception, la fabrication, la commercialisation et l'installation de câbles et de systèmes de câblage. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- câbles et systèmes de câblage électriques (92,3%) : câbles de distribution de courant faible, moyenne et haute tension, câbles spéciaux d'équipements industriels, câbles de signalisation, câbles de batteries, câbles électriques haute tension souterrains et sous-marins, câbles de télécommunication sous-marins et câbles spéciaux offshore ;
- câbles et systèmes de câblage télécoms (7,7%) : câbles en cuivre et fibre optique, câbles de communication à conducteurs métalliques, composants et systèmes de câblage de réseaux longue distance, etc.
A fin 2024, le groupe dispose de 107 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe-Moyen-Orient-Afrique (49,2%), Amérique du Nord (35,9%), Amérique latine (8,7%) et Asie-Pacifique (6,2%).
