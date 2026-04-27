Public Storage a réalisé un chiffre d'affaires de 1,22 milliard de dollars au premier trimestre, légèrement au-dessus du consensus de 1,21 milliard. Le bénéfice net par action est ressorti à 2,71 dollars, contre 2,04 dollars un an plus tôt. Pour un acteur immobilier coté comme Public Storage, l'indicateur le plus suivi reste toutefois le "Core FFO", ou fonds provenant des opérations ajustés. Il a atteint 4,22 dollars par action, en hausse de 2,4% sur un an, mais en léger repli par rapport aux 4,26 dollars du quatrième trimestre 2025.
Le trimestre montre une amélioration opérationnelle. La marge de résultat opérationnel net des sites comparables a atteint 77,1%, en progression de 40 points de base sur un an, grâce à une meilleure maîtrise des coûts. La direction a aussi indiqué que l'occupation et les tarifs d'emménagement avaient dépassé ses attentes au premier trimestre.
L'autre élément structurant reste l'acquisition annoncée de National Storage Affiliates (NYSE: NSA) en actions, valorisée à environ 10,5 milliards de dollars en valeur d'entreprise. Public Storage estime que l'opération pourrait renforcer sa plateforme et soutenir le bénéfice par action une fois l'intégration stabilisée.
Le groupe américain de self-stockage n'a toutefois pas relevé ses objectifs annuels. Il vise toujours un Core FFO compris entre 16,35 et 17,00 dollars par action en 2026, avec une croissance des revenus comparables attendue entre -2,2% et 0%. Cette prudence explique probablement l'absence de réaction du titre après la clôture.
Public Storage est le leader mondial de la détention, du développement et de la gestion d'espaces d'entreposage en libre-service. Le CA par activité se répartit comme suit :
- location d'espaces d'entreposage (93,1%) ;
- autres (6,9%) : gestion de centres commerciaux, location de camions, vente de marchandises, etc.
A fin 2025, Public Storage dispose de 3 171 unités d'entreposage en libre-service aux Etats-Unis sous l'enseigne Public Storage®. Public Storage détient également 35% de Shurgard Self Storage Limited, groupe d'entreposage en libre-service opérant en Europe.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.