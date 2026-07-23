A la Bourse de Paris, le titre Alstom est en baisse (-0,68%, à 16,02 EUR) après la publication de son chiffre d'affaires trimestriel, de sa performance commerciale sur la même période et du maintien de ses objectifs financiers annuels.
Au premier trimestre de son exercice 2026-2027, les revenus du spécialiste de la mobilité ont enregistré un chiffre d'affaires de 4,734 MdsEUR, soit une hausse de 4,9%, ou de 4,8% en données organiques. Toutes les divisions du groupe ont enregistré une croissance à l'exception de l'activité Systèmes qui a affiché un repli de 8%, à 393 MEUR.
Au niveau des prises de commandes, elles se sont affaissées de 37%, à 2,56 MdsEUR. Jefferies estime que le début d'année a été modéré sur les prises de commandes, ce qui était prévu après un exercice 2026, et notamment un quatrième trimestre, très solide, marqué par des contrats majeurs. La banque d'investissement américaine vise une amélioration dès le deuxième trimestre de la dynamique commerciale.
En ce qui concerne le chiffre d'affaires, pour Jefferies la croissance organique est globalement en ligne, à peine en dessous de l'objectif annuel, avec une production de voitures en baisse sur un an qui devrait s'accélérer au cours des prochains trimestres. La recommandation est à acheter avec une cible de 25 EUR.
De son côté, Oddo BHF souligne un démarrage très lent en termes de commandes. Sur ce premier trimestre, le groupe n'a enregistré que deux grosses commandes pour un total d'environ 1,1 MdEUR. Les analystes soulignent que la croissance du chiffre d'affaires de 4,8% en organique est proche de l'objectif annuel de 5%. Les analystes restent à surperformance sur le titre en visant 24 EUR.
Alstom a d'ailleurs confirmé ses objectifs financiers annuels. Le groupe continue de viser un ratio "commandes sur chiffre d'affaires" au-dessus de 1, une croissance organique des revenus d'environ 5%, une production du nombre de voitures comprise entre 4 400 et 4 500 unités, une marge d'exploitation ajustée d'environ 6,5% et une génération de cash-flow libre positive.
Alstom figure parmi les principaux fabricants mondiaux d'infrastructures destinées au secteur du transport ferroviaire. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- matériels roulants (43,1%) : trains, tramways et locomotives ;
- services ferroviaires (38,4%) : services de maintenance, de modernisation, de gestion des pièces détachées, de support et d'assistance technique ;
- systèmes de signalisation, d'information et de contrôle (9,4%) ;
- infrastructures ferroviaires (9,1%) : infrastructures dédiées à la pose des voies, systèmes d'alimentation électrique des lignes, équipements électromécaniques (dispositifs de télécommunication et d'information des voyageurs en station, bornes d'achats automatiques de billets, accès aux escalators, ascenseurs pour handicapés, portes palières automatiques sur les quais, systèmes de ventilation, de climatisation et d'éclairage).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (14,3%), Europe (45,1%), Amériques (16,3%), Asie-Pacifique (11,7%) et Moyen-Orient-Afrique-Asie centrale (12,6%).
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Investisseur
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Globale
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.