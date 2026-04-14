Publicis accroît son revenu net en organique et confirme ses objectifs

Publicis Groupe affiche un revenu net du 1er trimestre 2026 de 3 460 MEUR, en baisse de -2,1% en données publiées du fait d'un impact de change négatif, mais en croissance organique de +4,5%, "en ligne avec les attentes".

Les services marketing alimentés par l'IA, qui représentent 86% du revenu net total du groupe, continuent à progresser fortement, grâce à une demande croissante de la part des clients, en affichant une croissance organique du revenu net de +5,6%.



"Cela inclut les activités Connected Media, qui enregistrent une croissance organique du revenu net high single-digit, et Intelligent Creativity, qui enregistre une croissance organique low single-digit ce trimestre", précise le groupe de communication.



En termes de perspectives, il prévoit une légère accélération séquentielle de la croissance organique du revenu net au 2e trimestre 2026, "à condition que la situation macroéconomique ne se détériore pas de manière significative".



Publicis confirme ses prévisions annuelles 2026 d'une croissance organique du revenu net entre +4% et +5%, "avec un plancher solide", d'une légère amélioration de la marge opérationnelle (contre 18,2% en 2025, le niveau le plus élevé de l'industrie) et d'un free cash-flow d'environ 2,1 MdsEUR.



Le groupe ajoute "disposer de toutes les conditions nécessaires pour maintenir cette performance au-delà de 2026", et réitère son objectif de croissance annuelle à taux de change constant du revenu net et du BNPA ajusté de +6% à +7% et de +7% à +9% respectivement.