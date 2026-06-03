Publicis bien orienté après une initiation à l'achat de Goldman Sachs

Le géant français de la publicité s'adjuge 0,26% à contre-courant d'un marché parisien en baisse, après une initiation de couverture favorable de Goldman Sachs. La banque américaine a démarré le suivi du groupe présidé par Arthur Sadoun avec une recommandation à l'achat et un objectif de cours de 110 euros.

Selon Goldman Sachs, les solides performances opérationnelles réalisées par Publicis au cours des dernières années ne sont pas encore pleinement intégrées dans la valorisation du titre. Les analystes mettent en avant le potentiel de croissance du bénéfice par action entre 2026 et 2028, alimenté à la fois par les acquisitions déjà réalisées et par la poursuite de l'amélioration des marges. Ils anticipent ainsi une progression annuelle du bénéfice par action dans le haut de la fourchette à un chiffre sur la période.



Dans une note consacrée au secteur, Goldman Sachs se montre également rassurante quant aux conséquences de l'intelligence artificielle sur l'industrie publicitaire. La banque juge prématurées les craintes d'une remise en cause du rôle des agences, notamment dans les activités de planification et d'achat d'espaces médias. Les avantages compétitifs liés à la taille critique, à l'expertise opérationnelle et à l'exploitation des données demeurent, selon elle, largement préservés.



Après une année 2025 marquée par une croissance quasi nulle du secteur, Goldman Sachs anticipe un redressement progressif de l'activité, avec un retour à une croissance organique comprise entre 2 et 3% d'ici à la fin de 2026.



Dans ce contexte, Publicis figure parmi les valeurs privilégiées par la banque, qui souligne la qualité de son exécution et son potentiel de croissance bénéficiaire. Goldman Sachs affiche également une opinion positive sur Omnicom, dont la valorisation est jugée attractive. À l'inverse, elle demeure plus réservée sur WPP.



Depuis le début de l'année, le titre Publicis recule de 3,70%.