Publicis : BlackRock dépasse les 5%

Publié le 04/08/2025 à 13:12 Zonebourse.com Partager

BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 29 juillet, le seuil de 5% des droits de vote de Publicis Groupe, au résultat d'une acquisition d'actions hors et sur le marché.



Le géant américain de la gestion d'actifs a précisé détenir à cette date, pour le compte desdits clients et fonds, 13.972.614 actions Publicis représentant autant de droits de vote, soit 5,49% du capital et 5,02% des droits de vote du groupe de communication.