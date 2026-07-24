Publicis aurait pu être balayé par la révolution numérique. Mais le groupe français a choisi de se transformer plutôt que de résister. Devenu une plateforme mêlant création, data, médias et technologie, il s'impose aujourd'hui comme l'un des grands gagnants du secteur.

Autrefois, les agences de publicité servaient d’intermédiaires entre les marques, les médias et les consommateurs. Elles imaginaient les campagnes, achetaient les espaces publicitaires et pilotaient les gros budgets de communication. Puis la tech est arrivée.

Google et Meta ont vendu une promesse redoutable : cibler directement les consommateurs, mesurer les performances en temps réel et ajuster les campagnes sans passer par les intermédiaires traditionnels. Amazon a rajouté une couche en reliant publicité et acte d’achat. Les marques ont alors commencé à internaliser leurs outils.

Les agences de pub furent les grandes perdantes de ce changement. Pourquoi payer un intermédiaire quand les plateformes fournissent déjà la donnée, l’audience et les outils ?

Les victimes sont nombreuses. Sizmek, ancienne plateforme indépendante de publicité numérique, s’est placée sous Chapter 11 en 2019, avant qu’une partie de ses actifs ne soit repris par Amazon. MediaMath a subi le même sort en 2023. Pourtant valorisée plus d’un milliard de dollars, l’entreprise s’est retrouvée submergée par ses dettes et par un marché impitoyable pour les acteurs indépendants.

Le virage data-tech

Publicis aurait pu connaître le même destin. Mais le groupe n'a pas essayé de défendre la publicité traditionnelle. Il a compris assez tôt qu’il devait prendre le virage de la technologie.

En 2009, il rachète Razorfish à Microsoft pour environ 530 MUSD, afin de renforcer ses capacités dans le numérique. En 2014, il acquiert Sapient pour 3,7 MdsUSD, un pari destiné à l’installer dans la transformation digitale et le conseil technologique. Puis, en 2019, Publicis réalise le plus gros deal de son histoire avec Epsilon, acquis pour 4,4 MdsUSD, pour mettre la main sur une plateforme de data marketing et d’identification client.

Publicis assemble progressivement les briques qui lui permettent de vendre bien plus qu’une campagne publicitaire : de la connaissance client, de la personnalisation, de la création et de la mesure de performance.

Opérationnellement, le groupe s’est donc organisé autour de trois grands piliers. En 2025, Connected Media représentait 60% de l’activité du groupe, Intelligent Creativity 26% et Technology 14%. Derrière ces noms corporate, on retrouve la data, les médias, le commerce, la performance, la création, la production et Publicis Sapient.

L’IA comme argument commercial

L’IA aurait pu être le prochain choc. Si une marque peut générer automatiquement des visuels, le travail des agences est menacé. Mais Publicis retourne encore une fois le problème.

Le groupe présente l’IA comme un accélérateur pour son modèle. L’idée est de produire beaucoup de contenus, plus vite, mieux ciblés, mieux personnalisés et mieux mesurés.

En mai 2026, le groupe a annoncé le rachat de LiveRamp, présenté comme une plateforme mondiale de collaboration de données, capable d’aider les entreprises à unifier, gérer et activer leurs données dans l’écosystème digital. Le groupe revendique une connexion avec plus de 25 000 éditeurs et plus de 500 partenaires technologiques dans 14 marchés.

Dans son rapport semestriel 2026, Arthur Sadoun parle “d’expertises connectées, pilotées par l’IA agentique”, destinées à aider les clients à accélérer leur croissance et à se différencier à l’ère de l’IA.

Pendant que le secteur doute, Publicis surperforme

La stratégie se reflète dans les chiffres. En 2025, le groupe affiche 5,6% de croissance organique. Il revendique des gains records de parts de marché, le meilleur taux de rétention client du secteur et une croissance supérieure à la moyenne du marché pour la sixième année consécutive. Le new business devient l’un des moteurs de la croissance, aux côtés de la demande pour les produits et services reposant sur l’IA.

L’année 2026 continue sur la même lancée. Au deuxième trimestre, la croissance organique du revenu net atteint 4,8%, en accélération par rapport au premier trimestre, malgré une base de comparaison plus exigeante. Publicis affirme même avoir creusé l’écart avec ses concurrents de 610 points de base. Le groupe relève donc son objectif de croissance organique annuelle à 4,5% - 5%.

Publicis, en plus de résister à la transformation du secteur, en profite pour gagner des parts de marché.

La résilience boursière

Depuis 2019, le groupe affirme avoir généré un retour total pour l’actionnaire (TSR) de 185%, soit près de quatre fois plus que le deuxième meilleur acteur (à 47%). Sur la même période, le revenu net a progressé de 43%, la marge opérationnelle de 52%, le BNPA courant de 45% et le free cash-flow de 47%.

A court terme, la performance est plus modérée. Le titre recule de 1,6% en Bourse depuis le début de l’année. Mais la comparaison sectorielle reste favorable. WPP abandonne 18,3% et Omnicom 3,5%. Publicis confirme ainsi son statut d’acteur résilient.

Le titre a connu des phases creuses mais il évolue toujours très loin de ses niveaux de 2020. Le graphique montre un point bas autour de 26,43 EUR en 2020, un sommet à 106,80 EUR, et un cours autour de 87 EUR aujourd’hui. Même après le repli récent, l’action reste donc plus de trois fois au-dessus de son point bas post-Covid.

Impressionnant mais pas magique

D’autres points restent encore à surveiller. Publicis est exposé aux cycles publicitaires. Quand l’économie ralentit, les clients peuvent couper leurs budgets rapidement. La publicité est une dépense plus facile à réduire qu’une usine.

Le pôle Technology est aussi moins impressionnant. En 2025, il représentait 14% de l’activité du groupe et restait quasiment stable, pénalisé par la prudence des clients dans le conseil informatique.

Il faut aussi garder un œil sur la stratégie d’acquisitions. Publicis a beaucoup investi pour construire ce modèle, et toutes les opérations ne créeront pas forcément la même valeur. Le groupe a généré environ 18 MdsEUR de free cash-flow sur dix ans, dont près de 10 MdsEUR ont été consacrés aux acquisitions.