Publicis en haut de l'affiche

Le géant français de la communication (+2,86%) caracole en tête de l'indice phare de la place parisienne après avoir revu à la hausse ses perspectives annuelles.

Publicis anticipe désormais une progression de son revenu net comprise entre 4,5% et 5% cette année, contre une fourchette de 4% à 5% précédemment.



Cette révision reflète les importants gains de budgets enregistrés depuis le début de 2025, notamment auprès de Microsoft, HP et American Airlines, ainsi que la bonne dynamique commerciale observée au cours des derniers mois.



Au deuxième trimestre, le revenu net - l'équivalent du chiffre d'affaires - s'est établi à 3,77 milliards d'euros, en hausse de 4,8% en données organiques, après une progression de 4,5% au premier trimestre. Le groupe fait ainsi légèrement mieux que les attentes du marché, les analystes anticipant en moyenne une croissance de 4,7%.



La performance a été tirée par l'Amérique du Nord, premier marché de Publicis, où le revenu net progresse de 5,4% en données organiques, dont 5,5% aux États-Unis. En Europe, qui représente près d'un quart de l'activité du groupe, la croissance atteint également un solide 5%.



Sur les six premiers mois de l'année, le revenu net ressort à 7,23 milliards d'euros, en progression organique de 4,7%. La marge opérationnelle s'élève à 1,27 milliard d'euros, soit un taux de 17,5%, contre 17,4% un an plus tôt.



Publicis maintient par ailleurs son objectif d'une légère progression de sa marge opérationnelle en 2026 par rapport au niveau record de 18,2% atteint l'an dernier.



Le groupe relève également son objectif de génération de trésorerie. Le flux de trésorerie disponible est désormais attendu autour de 2,2 milliards d'euros avant variation du besoin en fonds de roulement, contre 2,1 milliards auparavant. Au premier semestre, il atteint 950 millions d'euros, soit une hausse de 122 millions sur un an.



Accueil favorable des analystes



"Les résultats sont globalement conformes aux attentes, tandis que le léger relèvement des objectifs de croissance organique et de génération de trésorerie constitue un élément favorable", considère AlphaValue.



Bank of America maintient pour sa part sa recommandation "achat" sur le titre, assortie d'un objectif de cours de 108 euros. La banque estime que les résultats du premier semestre confirment la solidité des fondamentaux de Publicis. Elle met en avant une croissance de meilleure qualité qu'attendu au deuxième trimestre, portée par les principaux marchés et les activités marketing, ainsi qu'une dynamique commerciale plus forte grâce aux gains de nouveaux contrats. Selon elle, le relèvement de la borne basse des objectifs de croissance offre également une meilleure visibilité sur l'exercice 2027.