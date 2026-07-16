Publicis anticipe désormais une progression de son revenu net comprise entre 4,5% et 5% cette année, contre une fourchette de 4% à 5% précédemment.
Cette révision reflète les importants gains de budgets enregistrés depuis le début de 2025, notamment auprès de Microsoft, HP et American Airlines, ainsi que la bonne dynamique commerciale observée au cours des derniers mois.
Au deuxième trimestre, le revenu net - l'équivalent du chiffre d'affaires - s'est établi à 3,77 milliards d'euros, en hausse de 4,8% en données organiques, après une progression de 4,5% au premier trimestre. Le groupe fait ainsi légèrement mieux que les attentes du marché, les analystes anticipant en moyenne une croissance de 4,7%.
La performance a été tirée par l'Amérique du Nord, premier marché de Publicis, où le revenu net progresse de 5,4% en données organiques, dont 5,5% aux États-Unis. En Europe, qui représente près d'un quart de l'activité du groupe, la croissance atteint également un solide 5%.
Sur les six premiers mois de l'année, le revenu net ressort à 7,23 milliards d'euros, en progression organique de 4,7%. La marge opérationnelle s'élève à 1,27 milliard d'euros, soit un taux de 17,5%, contre 17,4% un an plus tôt.
Publicis maintient par ailleurs son objectif d'une légère progression de sa marge opérationnelle en 2026 par rapport au niveau record de 18,2% atteint l'an dernier.
Le groupe relève également son objectif de génération de trésorerie. Le flux de trésorerie disponible est désormais attendu autour de 2,2 milliards d'euros avant variation du besoin en fonds de roulement, contre 2,1 milliards auparavant. Au premier semestre, il atteint 950 millions d'euros, soit une hausse de 122 millions sur un an.
Accueil favorable des analystes
"Les résultats sont globalement conformes aux attentes, tandis que le léger relèvement des objectifs de croissance organique et de génération de trésorerie constitue un élément favorable", considère AlphaValue.
Bank of America maintient pour sa part sa recommandation "achat" sur le titre, assortie d'un objectif de cours de 108 euros. La banque estime que les résultats du premier semestre confirment la solidité des fondamentaux de Publicis. Elle met en avant une croissance de meilleure qualité qu'attendu au deuxième trimestre, portée par les principaux marchés et les activités marketing, ainsi qu'une dynamique commerciale plus forte grâce aux gains de nouveaux contrats. Selon elle, le relèvement de la borne basse des objectifs de croissance offre également une meilleure visibilité sur l'exercice 2027.
Publicis Groupe SA est un leader mondial de la communication. Le groupe est présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur, du conseil à l'exécution, en combinant la transformation marketing et la transformation digitale des entreprises. Publicis Groupe SA se positionne comme le partenaire privilégié? dans la transformation de ses clients pour leur permettre de créer une expérience personnalisée à grande échelle. Le groupe repose sur dix expertises regroupées au sein de quatre activités principales : la Communication, les Médias, la Data, et la Technologie. Il propose à ses clients une organisation unifiée et fluide leur facilitant l'accès à l'ensemble de ses expertises dans chacun de ses marchés.
Publicis Groupe SA est présent dans plus de 100 pays et compte 114 079 collaborateurs.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.