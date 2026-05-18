Publicis en vedette après le rachat de LiveRamp

Le géant français de la publicité (+2,10%) domine ce lundi le palmarès du CAC 40 après l'acquisition de la société américaine pour 2,2 milliards de dollars dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire. Le groupe présidé par Arthur Sadoun a également relevé ses objectifs de croissance pour 2027 et 2028.

La finalisation de la transaction est attendue d'ici à la fin de l'année 2026, sous réserve des autorisations réglementaires et de l'approbation des actionnaires de LiveRamp.



LiveRamp a réalisé un chiffre d'affaires de 813 millions de dollars au cours de l'exercice clos fin mars 2026. Son résultat opérationnel s'est élevé à 83 millions de dollars et son bénéfice net à 146 millions de dollars.



Avec cette acquisition, Publicis poursuit le renforcement de ses activités dans la technologie, la donnée et l'intelligence artificielle, dans la continuité du rachat d'Epsilon en 2019. Déjà partenaires depuis le début de l'année 2026, les deux groupes souhaitent mieux exploiter les données propriétaires des annonceurs dans un environnement sécurisé.



Publicis entend combiner les technologies de LiveRamp avec les actifs déjà détenus par Publicis, notamment Epsilon, Publicis Sapient et la plateforme Marcel, afin de développer des solutions d'intelligence artificielle alimentées par des données propriétaires sécurisées. LiveRamp sera intégré au segment Technology du groupe aux côtés de Publicis Sapient, tout en conservant son positionnement neutre et interopérable, considéré comme l'un de ses principaux atouts.



Sur le plan financier, Publicis anticipe environ 50 millions d'euros de synergies de coûts et estime que l'opération sera relutive sur le bénéfice par action courant dès la première année. Le groupe a confirmé ses objectifs pour 2026 et relevé ses ambitions pour 2027-2028, tablant désormais sur une croissance du revenu net comprise entre 7% et 8%, contre 6% à 7% auparavant, ainsi qu'une progression du bénéfice par action courant de 8% à 10%.



Objectifs financiers confirmés



Publicis a également confirmé ses objectifs financiers pour 2026. Le groupe vise une croissance organique du revenu net comprise entre 4% et 5%, accompagnée d'une légère amélioration de la marge opérationnelle par rapport à 2025. Le free cash-flow avant variation du besoin en fonds de roulement est attendu autour de 2,1 MdEUR.



"Le prix payé apparaît élevé, avec un multiple d'environ 12,3 fois l'EBITDA 2026 estimé après synergies, mais ce niveau de valorisation reflète le profil technologique, la croissance plus soutenue et les revenus récurrents de LiveRamp", relève Oddo BHF, à surperformance sur le titre. Avant d'ajouter : "Le prix reste défendable compte tenu du profil technologique de LiveRamp. Le principal point d'attention sera l'exécution : Publicis devra préserver la neutralité de LiveRamp tout en l'intégrant suffisamment à Epsilon, CoreAI, Publicis Sapient et Marcel pour créer de la valeur". Pour Citi, qui a relevé son objectif de cours sur Publicis à 90 euros, contre 88 euros, cette acquisition renforcera durablement le profil de croissance et l'avantage concurrentiel du groupe face à ses concurrents.



Selon les analystes d'AlphaValue, cette annonce doit permettre à Publicis de renforcer davantage ses positions dans la data et l'intelligence artificielle, deux segments considérés comme centraux pour l'avenir du secteur publicitaire.



Depuis le début de l'année, l'action Publicis recule de 11%.