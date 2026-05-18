Publicis Groupe annonce avoir conclu un accord en vue d'acquérir LiveRamp, une plateforme mondiale de collaboration de données, qui fera du groupe "un leader de la co-création de données, une compétence importante à l'ère de l'intelligence artificielle".
Avec cette acquisition, le groupe français de communication explique qu'il poursuit ses investissements dans la technologie, la data et les services d'IA, afin d'accéder à de nouvelles opportunités dans l'ère agentique.
Fort de 1 300 collaborateurs et d'un modèle reposant sur une base de revenus très récurrente, la société acquise a enregistré un taux de croissance annuel moyen (TCAM) de 13% sur cinq ans. Elle restera dirigée par son CEO actuel, Scott Howe.
LiveRamp connecte plus de 25 000 éditeurs et plus de 500 partenaires technologiques dans 14 marchés, et permet à des milliers de marques, distributeurs, plateformes média et fournisseurs de données, de collaborer et de connecter leurs données.
Publicis acquerra LiveRamp pour une valeur d'entreprise totale de 2,17 MdsUSD en numéraire, sur la base d'un prix d'acquisition de 38,50 USD par action, soit une prime de 29,8% par rapport au cours de clôture de l'action LiveRamp du 15 mai.
Des objectifs relevés pour 2027 et 2028
La transaction a été signée et devrait être finalisée d'ici la fin de l'année 2026, sous réserve des approbations réglementaires, de l'approbation des actionnaires de LiveRamp et des autres conditions habituelles de réalisation.
L'acquisition devrait renforcer le profil de croissance du groupe, qui relève ses objectifs 2027 et 2028 de croissance à taux de change constants à +7% à +8% pour le revenu net et +8% à +10% pour le BPA courant, contre +6% à +7% et +7% à +9% précédemment.
Fondateur de King of the Web, Inc. Scott E. Howe est un homme d'affaires qui a été à la tête de 6 entreprises différentes et qui est actuellement président et directeur général de LiveRamp Holdings, Inc. et directeur général et administrateur de LiveRamp, Inc. (une filiale de LiveRamp Holdings, Inc.). M. Howe est également membre du conseil d'administration de Be-Thin, Inc. et propriétaire de The Green Bay Packers, Inc.
Scott E. Howe a précédemment occupé les postes de président et de directeur général de King of the Web, Inc, de directeur de Kidder, Peabody & Co, Inc, de directeur de The Boston Consulting Group, Inc, de directeur de Peabody & Co, de président, de directeur général et de directeur d'Acxiom Corp, de président d'Atlas Solutions, Inc. (Washington), président de Media Brokers Ltd, directeur général de DRIVE Performance Media, vice-président de Microsoft Advertising, premier vice-président et directeur général de aQuantive, Inc. et vice-président et directeur général de Razorfish LLC.
Scott E. Howe a obtenu un MBA de l'université de Harvard et un diplôme de premier cycle de l'université de Princeton.
Publicis Groupe SA est un leader mondial de la communication. Le groupe est présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur, du conseil à l'exécution, en combinant la transformation marketing et la transformation digitale des entreprises. Publicis Groupe SA se positionne comme le partenaire privilégié? dans la transformation de ses clients pour leur permettre de créer une expérience personnalisée à grande échelle. Le groupe repose sur dix expertises regroupées au sein de quatre activités principales : la Communication, les Médias, la Data, et la Technologie. Il propose à ses clients une organisation unifiée et fluide leur facilitant l'accès à l'ensemble de ses expertises dans chacun de ses marchés.
Publicis Groupe SA est présent dans plus de 100 pays et compte 114 079 collaborateurs.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.