Oddo BHF relève son conseil sur le titre Publicis, passant de 'Neutre' à 'Surperformance', avec un objectif de cours relevé de 100 EUR à 110 EUR.
L'analyste estime que le momentum plus favorable sur 'S2 2025 et 2026' et une valorisation redevenue attractive offrent 'une opportunité de se positionner sur une valeur de qualité'.
Le bureau d'études met en avant les nombreux gains de budgets dans le 'media' (Paramount, Santander, Goodyear, Coca-Cola, Barilla, Monzo), susceptibles de soutenir une croissance organique de 5,4%e (vs 5% précédemment et +5,1% attendus par le consensus) et une marge attendue à 18,3% (vs 18,15%).
Selon la note, la cible de 110 EUR découle d'un DCF actualisé tandis que l'effet de la fusion Omnicom/Interpublic est jugé sectoriel, sans avantage spécifique pour Publicis.
'Nous estimons que Publicis dispose actuellement d'un avantage compétitif (et technologique) face à ses pairs qui devrait lui permettre de surperformer au moins jusqu'en 2027', conclut l'analyste.
Publié le 09/09/2025 à 09:52
