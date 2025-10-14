Le revenu net du groupe est de 3 529 millions d'euros au 3eme trimestre 2025, à comparer à 3 423 millions d'euros au 3eme trimestre 2024. La croissance organique s'élève à +5,7%. Sur une base publiée, le revenu net est en progression de +3,1%.

Les activités Connected Media, qui représentent environ 60% du revenu net total du Groupe, continuent à progresser fortement en affichant une croissance organique high single-digit sur le trimestre.

Le revenu net sur les neuf premiers mois 2025 s'élève à 10 681 millions d'euros, à comparer aux 10 111 millions d'euros des neuf premiers mois 2024. La croissance organique est de +5,5%. Sur une base publiée, le revenu net est en progression de +5,6%.

Le Groupe relève à nouveau son objectif de croissance organique pour l'année 2025

Le Groupe vise désormais pour l'année 2025 une croissance organique dans la fourchette de +5% et +5,5%, contre une croissance proche de +5% précédemment. Alors que le bas de la fourchette est jugé très solide, le Groupe ambitionne d'atteindre le haut de la fourchette à +5,5%.

Publicis réitère par ailleurs son objectif de légère amélioration de son taux de marge opérationnelle en 2025 par rapport à son niveau de 18%, le plus élevé du secteur.

Le free cash flow est attendu légèrement au-dessus de 1,9 milliard d'euros avant variation du besoin en fonds de roulement.