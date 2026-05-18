Le rachat de l'américain LiveRamp propulse Publicis, tandis que Repsol et Sonova profitent de perspectives technologiques et opérationnelles solides. En face, les banques italiennes souffrent et Swatch illustre parfaitement l'expression "victime de son succès" après un lancement qui a tourné au chaos.

Actions en hausse



Publicis (+5%) : le groupe publicitaire a conclu un accord pour acquérir la plateforme de partage de données LiveRamp pour 2,2 MdsUSD, une opération visant à alimenter des agents d'IA. Le groupe a également relevé ses objectifs financiers pour les deux prochaines années.



Sonova (+3%) : le fabricant mondial d'aides auditives prévoit une hausse de son chiffre d'affaires et de ses résultats pour son exercice financier 2026/2027, portée par le lancement d'une nouvelle plateforme technologique destinée à faire face à une concurrence accrue.



Repsol (+2%) : la compagnie pétrolière bénéficie de l'annonce par son partenaire Santos de la mise en production du premier baril sur le développement de la phase 1 du projet pétrolier Pikka, situé en Alaska. Repsol détient une participation de 49% dans ce projet.



Harbour (+2%) : la société pétrolière et gazière progresse alors que le géant de la chimie allemand BASF a annoncé réduire sa participation dans le capital de l'entreprise, passant de 34,98% a 25,49%.



Actions en baisses



Banca Monte Dei Paschi (-10%) : la journée la plus importante en détachement de dividende fait des ravages en Italie. Inwit lâche -8% suivi par Nexi -6%, Unipol Assicurazioni perd -6% tout comme A2A -6%. Sur ces opérations, le FTSE MIB lâche 2% a l'ouverture.



Bper Banca (-7%) : malgré des résultats convaincants avec de profit en hausse de 17%, la banque italienne voit l'opinion des analystes de Deutsche Bank se dégrader. La recommandation passe d'acheter à conserver et l'objectif de cours est fixé à 13,40 EUR.



OHB ( -7%) : le groupe bancaire allemand aurait mandaté de nouvelles banques pour l'épauler dans son projet d'augmentation de capital de plus de 1 milliard d'euros. Selon des sources proches du dossier citées par Bloomberg, Berenberg et Commerzbank rejoignent l'opération.



Ryanair Holding (-3%) : le Moyen-Orient sous tension continue de plomber le secteur aérien. La compagnie low cost prévient : la trajectoire des tarifs sera moins bonne que prévu. Entre un manque de visibilité sur la demande, la volatilité des prix et les incertitudes sur l'approvisionnement en carburant, le flou reste total.



Swatch Group (-2%) : ce qui aurait dû être un coup de communication magistral pour la marque suisse a tourné au fiasco ce week-end. Attendue de pied ferme, la collaboration Swatch-Audemars Piguet a déclenché de véritables mouvements de foule. A Lille, la vente a même dû être annulée pour des raisons de sécurité, alors que certains clients patientaient depuis la veille. Un scénario chaotique qui s'est répété partout dans le monde.