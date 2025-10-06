Publicis : UBS maintient son conseil à l'achat
Publié le 06/10/2025 à 10:51
'La disruption de l'IA présente un risque minimal pour les agences médias, et Publicis est bien positionné pour une croissance soutenue grâce à de solides catalyseurs' indique UBS.
'Nous relevons la croissance organique des exercices 2025 et 2026 à 4,8 % et 5,0 % respectivement, compte tenu des récents gains de portefeuille' rajoute UBS.
Publicis a confirmé ses prévisions 2025, à savoir une croissance organique entre 4 et 5%, une légère amélioration de la marge opérationnelle par rapport au niveau de 18% en 2024, et une génération de free cash-flow entre 1,9 et deux milliards d'euros.