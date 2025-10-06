UBS maintient son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de cours inchangé de 111 E. Cet objectif représente un potentiel de hausse de 34% du groupe français de communication.

'La disruption de l'IA présente un risque minimal pour les agences médias, et Publicis est bien positionné pour une croissance soutenue grâce à de solides catalyseurs' indique UBS.

'Nous relevons la croissance organique des exercices 2025 et 2026 à 4,8 % et 5,0 % respectivement, compte tenu des récents gains de portefeuille' rajoute UBS.

Au cours actuel, le titre affiche une PER 2025 d'environ 13 fois avec un rendement de près de 4%.