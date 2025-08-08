En ce début de saison de résultats, les écarts se creusent, portés par la réussite, ou l'échec, de l'intégration de l'intelligence artificielle dans certains secteurs. En première ligne, les revenus publicitaires, qui ont dopé certains bilans et plombé d'autres.

L’IA continue de doper la publicité en ligne, propulsant les performances de Meta et Alphabet, qui ont publié des résultats supérieurs aux attentes avec une forte croissance de leurs revenus publicitaires. Meta a vu ses ventes trimestrielles bondir de 22% à 47,5 milliards de dollars, aidée par une reprise des dépenses des e-commerçants asiatiques et des petits annonceurs nord-américains. Alphabet, de son côté, a relevé ses investissements prévus pour 2025 à 85 milliards de dollars, tout comme Meta qui anticipe désormais jusqu’à 72 milliards, signe que la course à l’IA reste intense.

En dehors des deux mastodontes, Reddit s’est illustré avec des ventes en hausse de 78% à 500 millions de dollars, faisant bondir son titre de 20%. La plateforme a ainsi effacé le contre-coup de la baisse d’audience liée à un changement d’algorithme Google plus tôt dans l’année. À l’inverse, Snap et Pinterest ont déçu : Snap n’a vu ses ventes progresser que de 9% et a souffert d’une refonte publicitaire ratée, tandis que Pinterest a chuté en Bourse après un bénéfice par action inférieur aux attentes et une baisse des budgets publicitaires asiatiques sur le marché américain.

Selon les analystes, la solidité du marché publicitaire actuel bénéficie surtout aux plateformes disposant déjà d’un fort effet de réseau et d’outils IA éprouvés, laissant peu de marge d’erreur aux acteurs plus petits. Il est désormais évident que les investisseurs sont à la recherche de bénéfices et donc, que les revenus et la solidité de l’activité principale doivent justifier les dépenses massives dans l’IA.