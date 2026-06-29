L'industrie mondiale du divertissement et des médias devrait générer 4 200 milliards de dollars de revenus en 2030, contre environ 3 600 milliards en 2025, portée par la publicité numérique, l'intelligence artificielle et les écosystèmes numériques, selon l'étude Global Entertainment & Media Outlook 2026-2030 publiée par PwC.

Le cabinet prévoit que les revenus publicitaires mondiaux atteindront 1 400 milliards de dollars à l'horizon 2030, après avoir franchi pour la première fois le seuil des 1 000 milliards de dollars en 2025. L'essor de l'IA devrait favoriser l'hyperpersonnalisation des contenus et des campagnes publicitaires, faisant de la publicité le principal moteur de croissance du secteur, devant les dépenses des consommateurs.



"La publicité demeure un moteur puissant des revenus de l'industrie mondiale du divertissement et des médias, et son rôle est appelé à se renforcer à mesure que l'hyperpersonnalisation portée par l'intelligence artificielle redéfinit l'engagement des utilisateurs", souligne Anna Cohen, associée chez PwC Strategy&.



PwC anticipe également la poursuite du redressement du box-office mondial, dont les recettes devraient atteindre 39,5 milliards de dollars en 2030, se rapprochant progressivement des niveaux observés avant la pandémie, avec l'Asie-Pacifique comme principal moteur de croissance.



À l'inverse, le marché du streaming entre dans une phase de maturité. Si les revenus des plateformes continueront de progresser, le ralentissement des abonnements sur les marchés développés devrait accélérer la consolidation du secteur, les offres groupées et le développement des formules financées par la publicité.



Le rapport souligne enfin la bonne tenue des expériences en présentiel, telles que les concerts et les salons professionnels, ainsi que la forte croissance attendue des paris et jeux d'argent en ligne, dont les revenus devraient atteindre près de 120 milliards de dollars d'ici 2030, dépassant ceux du cinéma.