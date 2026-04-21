Puig se distingue encore à Madrid, le projet d'OPA d'Estée Lauder prend forme
Estée Lauder aurait mandaté la banque d'affaires JPMorgan afin de structurer un montage financier d'environ 5 milliards d'euros en vue de soutenir son offre de rachat sur la société espagnole Puig, selon des informations recueillies par le site d'informations économiques Expansion auprès de plusieurs sources proches du dossier.
Cette opération, évoquée depuis de longues semaines, permettrait au géant américain des cosmétiques - déjà propriétaire de marques telles que Clinique, La Mer ou Jo Malone - de mettre la main sur un portefeuille de parfums prestigieux incluant les licences Rabanne, Carolina Herrera, Jean Paul Gaultier ou encore Nina Ricci.
Suite à ces informations, le titre Puig grimpait de plus de 5% mardi à la Bourse de Madrid. Celui d'Estée Lauder est attendu en légère hausse, de l'ordre de 0,5%, du côté de Wall Street.
Un montage mixte permettant de préserver l'équilibre actionnarial
A en croire l'article, l'offre envisagée pourrait reposer sur une contrepartie mixte, composée à la fois de numéraire et d'actions.
Dans un schéma qui se baserait sur une transaction à parts égales, la famille Puig conserverait une participation minoritaire d'environ 13,2% au sein de l'entité combinée, indiquent les professionnels de marché.
De son côté, la famille Lauder, fondatrice du groupe éponyme, resterait l'actionnaire dominant avec une participation estimée à près de 30% du nouvel ensemble.
Les spéculations entourant un potentiel rapprochement des deux groupes animent la cote depuis près d'un mois maintenant. Dans l'intervalle, le cours de Bourse s'est apprécié de plus de 19%, tandis qu'Estée Lauder a perdu autour de 9% de sa valeur.
Puig Brands SA (Puig) est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits de beauté, de soins personnels et de parfumerie haut de gamme. Le CA (avant éliminations intragroupe) par famille de produits se répartit comme suit :
- articles de parfumerie et de mode (72,3%) : parfums, eaux de parfums, eau de Cologne, lotions, savons, vêtements, chaussures, accessoires de mode, etc. (marques Carolina Herrera, Jean Paul Gaultier, Nina Ricci, Rabanne, Byredo, Christian Louboutin, Comme des Garçons, Dries Van Noten, L'Artisan Parfumeur, Penhaligon's, Adolfo Domínguez, Banderas, etc.) ;
- produits de maquillage (16,8%) : fonds de teint, rouges à lèvres, brillants à lèvres, eye-liners, correcteurs, mascaras, ombres à paupières, etc. (marques Carolina Herrera, Charlotte Tilbury, Rabanne, Byredo, Christian Louboutin et Dries Van Noten) ;
- produits de soins de la peau (10,9%) : hydratants, nettoyants, sérums, lotions toniques, exfoliants, masques pour le visage, crèmes solaires, etc. (marques Uriage, Apivita, Kama Ayurveda, Loto del Sur et Charlotte Tilbury).
A fin 2025, le groupe dispose de 7 sites de production implantés en Espagne (2), en France (3), en Grèce et en Inde.
Les produits sont commercialisés au travers de plus de 330 magasins détenus en propre, de distributeurs, de magasins détaillants et via Internet.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe-Moyen-Orient-Afrique (54,6%), Amériques (34,9%) et Asie-Pacifique (10,5%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.