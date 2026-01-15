Pullup Entertainement prévoit toujours de battre ses records de chiffre d'affaires et d'Ebit ajusté sur l'exercice 2025/2026
Alstom a signé un accord d'une valeur de 2,3 milliards de dollars canadiens (environ 1,4 milliard d'euros) avec la Commission des Transports de Toronto (TTC) pour fournir 70 nouvelles rames de métro (NST) au réseau de métro de Toronto.
Le contrat inclut des options allant jusqu'à 150 rames supplémentaires, en fonction des besoins.
Cinquante-cinq des soixante-dix rames de métro Metropolis composées de six voitures remplaceront la flotte vieillissante de la ligne 2 du métro de Toronto. Les 15 rames restantes sont prévues pour desservir le prolongement de la ligne 1 vers Yonge North et le prolongement de la ligne 2 vers Scarborough.
Les trains seront conçus et fabriqués au Canada et leur assemblage final sera réalisé sur le site Alstom de Thunder Bay, en Ontario.
Au total, cet accord devrait générer jusqu'à 945 emplois directs au Canada, dont plus de 600 chez Alstom. Plus de 1 700 emplois indirects devraient également être créés au Canada pour soutenir la mise en oeuvre de ce projet.
" Ces rames à la pointe de la technologie contribueront à améliorer la fiabilité et le confort des passagers ", a déclaré Michael Keroullé, président d'Alstom Amériques.
PULLUP Entertainment (ex Focus Entertainment) est spécialisé dans l'édition de jeux vidéo destinés aux PC et aux consoles. La société accompagne les studios de développement dans le suivi de production, le marketing, la commercialisation et le financement de leurs projets. PULLUP Entertainment dispose de licences à succès telles que The Surge, Vampyr, ou A Plague Tale : Innocence.
La commercialisation des produits est assurée via des plateformes de téléchargement et par le biais de distributeurs.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (6%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (30%), Amériques (53%), Asie (6%) et autres (5%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.