Pullup Entertainement prévoit toujours de battre ses records de chiffre d'affaires et d'Ebit ajusté sur l'exercice 2025/2026

Alstom a signé un accord d'une valeur de 2,3 milliards de dollars canadiens (environ 1,4 milliard d'euros) avec la Commission des Transports de Toronto (TTC) pour fournir 70 nouvelles rames de métro (NST) au réseau de métro de Toronto.

Le contrat inclut des options allant jusqu'à 150 rames supplémentaires, en fonction des besoins.



Cinquante-cinq des soixante-dix rames de métro Metropolis composées de six voitures remplaceront la flotte vieillissante de la ligne 2 du métro de Toronto. Les 15 rames restantes sont prévues pour desservir le prolongement de la ligne 1 vers Yonge North et le prolongement de la ligne 2 vers Scarborough.



Les trains seront conçus et fabriqués au Canada et leur assemblage final sera réalisé sur le site Alstom de Thunder Bay, en Ontario.



Au total, cet accord devrait générer jusqu'à 945 emplois directs au Canada, dont plus de 600 chez Alstom. Plus de 1 700 emplois indirects devraient également être créés au Canada pour soutenir la mise en oeuvre de ce projet.



" Ces rames à la pointe de la technologie contribueront à améliorer la fiabilité et le confort des passagers ", a déclaré Michael Keroullé, président d'Alstom Amériques.